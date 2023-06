Découvrez toutes les nouveautés sur la franchise Les Sims

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA et Maxis présentent dans l’épisode 2 de la série communautaire Behind The Sims ​ les dernières mises à jour, des aperçus et les coulisses du développement des jeux, incluant les dernières actualités sur Project Rene, du nouveau contenu pour Les Sims 4, et bien plus encore.

Voici un résumé de l’épisode 2 de Behind The Sims :