Défiez les Légendes Olympiennes dans Fortnite Battle Royale Chapitre 5 Saison 2 : Mythes et mortels

La Boîte de Pandore a été ouverte sur l’île de Fortnite Battle Royale et des légendes Olympiennes ont débarqué sur le champ de bataille avec des pouvoirs et des armes d’un autre monde. Exploitez le pouvoir divin, explorez des lieux légendaires, incarnez les dieux avec un tout nouveau Passe de Combat et bien plus encore dans Fortnite Battle Royale Chapitre 5 Saison 2 : Mythes et mortels !