Akira Toriyama, père de Dragon Ball, n’est plus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’annonce du décès d’Akira Toriyama, le 1er mars 2024, a suscité une unité rare parmi les amateurs de jeux vidéo, de manga et d’animation.

À l’âge de 68 ans, l’artiste japonais, légende des années 80 et 90, est décédé des suites d’un hématome sous-dural aigu. L’auteur de Dragon Ball était à la fois proche et distant du public, influençant des générations entières avec ses œuvres, tout en restant discret et rare dans ses apparitions publiques. Dragon Ball a connu un regain de popularité avec Dragon Ball Super, dont Toriyama était essentiellement le superviseur. Outre Dragon Ball, il a contribué à la saga Dragon Quest et d’autres œuvres telles que Dr. Slump.

Toriyama était également un concepteur de personnages renommé pour des jeux comme Chrono Trigger, Tobal n°1, et Blue Dragon. Sa passion pour les voitures et les motos était évidente dans Sand Land, une œuvre moins connue mise en lumière récemment avec une adaptation en film d’animation. Toriyama avait également conçu une voiture électrique, la QVolt, en 2005. Malgré des implications dans les Paradise Papers concernant des investissements immobiliers, il a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2019. Toriyama, récompensé par le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2013, a influencé des générations, notamment en France avec la diffusion de Dragon Ball dans l’émission Club Dorothée.

Toriyama a continué à être sollicité pour divers projets, notamment après le retour en force de Dragon Ball avec les films de 2013 et 2015. Impliqué dans des jeux récents comme Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Z Kakarot, il travaillait sur l’adaptation en série d’animation de Sand Land et la série animée Dragon Ball Daima. La famille de Toriyama a demandé de ne pas recevoir de cadeaux, de visites ou d’entrevues. Bird Studio, son studio de conception, prévoit un rassemblement commémoratif à l’avenir. Eiichiro Oda, créateur de One Piece, a regretté la mort prématurée de son idole et a exprimé son respect et sa gratitude pour le monde créatif laissé par Toriyama.