Deliver At All Costs sèmera le chaos sur consoles et PC le 22 mai

Chaos, mystère et livraisons à hauts risques

Dans Deliver At All Costs, les joueurs incarneront Winston Green, un livreur malchanceux fonçant à travers un monde inspiré des années 1950 rempli de destruction, d’absurdité et d’intrigue. Qu’il s’agisse de démolir des barrières, d’esquiver des citadins enragés ou d’élucider un mystère sous-jacent, chaque livraison promet un chaos total !

Ouverture des précommandes

Les précommandes numériques sont désormais disponibles afin de se faire livrer Deliver At All Costs le 22 mai avec une réduction de 10%.

Gratuit sur l’Epic Games Store

Deliver At All Costs sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store pendant une semaine après sa sortie. Les joueurs peuvent ajouter le titre à leur liste de souhaits afin d’être notifiés lorsqu’il sera lancé gratuitement pour ne pas manquer l’opportunité.

Livrer à tout prix

Animé par les fondateurs du studio Far Out Games, un nouvel épisode du carnet des développeurs « Delivering At All Costs » est désormais disponible et se concentre sur les véhicules et les lieux du jeu.