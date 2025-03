Le tournoi mondial Candy Crush All Stars revient avec une cagnotte de 1 million USD à gagner

Partager Facebook

BIGGER. BOLDER. SWEETER. Le tournoi Candy Crush All Stars de King est de retour pour la cinquième année consécutive et atteint des sommets légendaires. L’enjeu ? Une place pour participer à la finale en direct et une chance de remporter une cagnotte monumentale de 1 million USD. Vous pensez avoir ce qu’il faut pour décrocher la couronne ? Il est temps de mettre vos compétences à l’épreuve et d’écraser la concurrence !

Candy Crush All Stars 2025, qui débutera le 20 mars 2025, est ouvert aux joueurs du monde entier, qu’ils soient débutants ou chevronnés. Le tournoi mondial s’appuie sur l’affrontement épique de l’année dernière, au cours duquel plus de 15 millions de joueurs se sont disputé la victoire. Cette année, les Crushers du monde entier sont conviés à participer à un événement dynamique, exigeant et stratégique, qui promet de réjouissantes victoires. Le concours gratuit de deux mois comprendra des qualifications, des éliminatoires et des opportunités de seconde chance, le tout menant à une finale en direct à Los Angeles, où les gagnants du jeu s’affronteront pour le titre Candy Crush All Stars. Seuls les meilleurs parviendront à l’affrontement ultime pour avoir une chance de remporter leur part de la cagnotte de 1 million USD, la plus importante de l’histoire de Candy Crush !

Rien que l’an dernier, 15 millions de joueurs ont pris part à la bataille (soit plus que les populations de New York, Los Angeles et Chicago réunies !). Ils ont passé 2,2 milliards de niveaux et collecté 11,4 billions de bonbons All Stars. Le champion en titre de 2024, Ben, a surpassé la concurrence et s’est hissé au sommet pour décrocher la couronne lors d’une finale en direct palpitante. Aujourd’hui, en 2025, la concurrence est plus féroce que jamais. Qui relèvera le défi et inscrira son nom dans l’histoire de Candy Crush ?

Cette année, Candy Crush met la nostalgie à l’honneur avec le tube emblématique de Smash Mouth, « All Star », une chanson qui donne du dynamisme aux champions depuis des décennies. « Ce morceau légendaire donne le ton parfait à la campagne », a déclaré Luken Aragon, vice-président du marketing pour Candy Crush Saga, de King. « Dans un tournoi où l’habileté se mêle au plaisir et où n’importe qui peut devenir champion du monde, nous sommes fiers de rappeler à notre communauté que chaque joueur peut être une All Star. »

Vous pensez avoir ce qu’il faut pour être une All Star ? Fignolez votre jeu et appuyez sur le bouton « play » ! L’action démarre avec des qualifications qui se déroulent jusqu’au 27 mars, donnant à tous les joueurs la possibilité de concourir. Il y aura ensuite des éliminatoires qui mèneront à l’événement final en direct, où les dix premiers gagnants du jeu s’affronteront pour remporter leur part de la cagnotte de 1 million USD et le titre tant convoité de Candy Crush All Stars.

Le tournoi Candy Crush All Stars peut être joué dans 23 marchés à travers le monde et est ouvert aux joueurs de 18 ans et plus sur des comptes sélectionnés de niveau 5 et plus. Candy Crush Saga® est gratuit à télécharger et à jouer sur iOS et Android. Prêt à prouver que tu es une Candy Crush All Star ? Le compte à rebours du plus beau concours de jeu vidéo commence maintenant ! Pour plus d’informations sur le jeu mobile et sur le tournoi mondial, veuillez consulter le site : www.candycrushsaga.com.