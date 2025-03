Razer dévoile WYVRN : un écosystème propulsé par l’IA destiné à transformer l’expérience et le développement de jeux

Conçue pour les développeurs de jeux, cette plateforme met à leur disposition un véritable arsenal technologique de pointe, qui inclut des sensations tactiles multidirectionnelles ultraréalistes, des fonctionnalités personnalisables propulsées par l’IA, des retours haptiques Sensa HD, de saisissants effets d’éclairage Chroma RGB synchronisables avec les événements en jeu ou encore le plugin THX Spatial Audio+ afin de plonger le joueur dans une scène sonore en trois dimensions. WYVRN permettra de créer des jeux exceptionnels qui captiveront les joueurs du monde entier en se démarquant des titres et des standards actuels de l’industrie du gaming. L’intégration de l’Unreal Engine permet également aux développeurs de créer des produits et des expériences qui façonneront l’avenir du jeu vidéo grâce à un seul et unique kit de développement logiciel (SDK).

WYVRN : un écosystème complet pour des développements de jeux optimisés

Conçu pour optimiser les charges de travail tout en améliorant le processus de création et l’immersion dans les jeux, WYVRN est un écosystème complet qui repose sur quatre piliers technologiques fondamentaux : les outils Razer AI, les retours haptiques Sensa HD, Razer Chroma RGB et THX Audio+. Ensemble, ils permettent aux développeurs de repousser les limites de leur créativité, de se démarquer grâce à des projets originaux et d’en assurer la pérennité.

Les outils Razer AI : une automatisation intelligente pour un meilleur engagement des joueurs. Les outils Razer AI contribuent à transcender l’expérience du joueur et à optimiser le développement grâce à des technologies comme Razer AI Game Copilot et Razer AI QA Copilot. De leur côté, les joueurs bénéficient de guides pour faire face aux pics de difficulté et d’un coach esport en temps réel, tandis que les développeurs profitent de tests d’assurance qualité (QA) optimisés ainsi que de coûts et de temps de production réduits.

Razer AI Game Copilot : initialement présenté sous le nom de Projet Ava lors du CES 2025, Razer AI Game Copilot est un assistant intelligent conçu spécifiquement pour les joueurs, qu’il est désormais possible d’intégrer directement dans les jeux. Cet assistant partage des guides de jeu et des conseils d’experts en temps réel, tout en offrant plusieurs niveaux d’interactivité personnalisables, afin que les joueurs puissent découvrir le futur du divertissement immersif et interactif. Que ce soit pour des matchs esport de haut niveau ou des défis complexes dans les jeux solo, il est paré à toute éventualité. Un coach esport digne des pros : les joueurs peuvent maîtriser la meta de n’importe quel jeu compétitif grâce à des conseils avisés partagés en temps réel, qui s’appuient sur les performances des meilleurs équipes et athlètes. L’outil permet également d’analyser et de revoir ses performances grâce à un récapitulatif personnalisé d’après-match : un vrai plus pour mettre en avant les moments clés de la partie et les potentiels points d’amélioration. Des conseils sur-mesure et des guides en jeu : pour les jeux compétitifs en ligne, Razer AI Game Copilot fournit des analyses avant et après le match, des informations pratiques, ainsi que des conseils pour améliorer son skill et sa compréhension des mécaniques de gameplay, quel que soit le type de jeu. Les joueurs solo bénéficient quant à eux de conseils judicieux pour les aider à surmonter les énigmes et les obstacles les plus retors, sans rien gâcher du plaisir de la découverte. Un niveau d’interaction ajustable : rappels, avertissements ou conseils, le niveau d’interaction avec copilote est entièrement personnalisable afin de garantir une assistance taillée pour compléter le style du joueur et préserver son immersion. Un outil intelligent dédié au jeu : Razer AI Game Copilot s’appuie sur une immense base de données, collectées à partir de différents types de jeu, afin d’en comprendre toutes les subtilités. Qu’il s’agisse d’analyser les stratégies les plus pointues dans les jeux compétitifs ou de guider les joueurs solo à travers les différents défis qui se présentent à eux, il tire parti de ses connaissances approfondies pour améliorer l’expérience. Une interface utilisateur peaufinée : Razer AI Game Copilot fournit des conseils, des guides et des analyses en temps réel par le biais d’une interface discrète. Toutes les informations essentielles sont à portée de main, sans avoir à quitter sa partie. Une expérience personnalisable et multilingue : entre le choix de sa langue, de sa voix ou encore de sa personnalité, Razer AI Game Copilot s’adapte à une audience étendue pour accompagner les joueurs dans leur quête d’excellence tout en profitant d’une expérience sur-mesure. Des optimisations matérielles : au-delà des conseils de gameplay, Razer AI Game Copilot partage des informations sur les performances matérielles et aide les joueurs à ajuster leurs paramètres afin d’obtenir le meilleur de leur système.

Razer AI QA Copilot : Razer a aussi présenté AI QA Copilot, une solution avancée d’assurance qualité propulsée par l’IA conçue pour renforcer les équipes existantes, améliorer l’efficacité de la détection de bugs et réduire les délais de développement. Les testeurs peuvent se concentrer sur le gameplay ou relever manuellement les anomalies, tandis que l’outil les assiste en détectant automatiquement les bugs, les plantages et les problèmes de performance. Il génère également des rapports détaillés qui incluent des captures d’écran, des clips et des journaux d’événements. Intégré en tant que plugin pour l’Unreal Engine et fonctionnant sur le cloud, Razer AI QA Copilot aide les testeurs à identifier davantage de bugs, accélérer les cycles de test et réduire les temps de développement. Une détection des bugs grâce au gameplay : Razer AI QA Copilot s’intègre aux équipes d’assurance qualité afin d’améliorer l’efficacité des tests : il étiquette automatiquement les bugs en fonction des mécaniques de jeu. Les bugs sont suivis en temps réel, ce qui permet aux testeurs de se concentrer sur le gameplay ou de relever manuellement les anomalies supplémentaires. Une génération automatique des rapports : après la session de test, l’outil génère un rapport détaillant l’ensemble des bugs identifiés, incluant des clips vidéo capturés automatiquement lorsqu’il détecte des comportements inadéquats. Razer AI QA Copilot permet de reproduire les bugs, étape par étape, afin que les développeurs puissent réagir rapidement. Une intégration en toute simplicité : disponible sous la forme d’un plugin en C++ compatible avec Unreal, Unity et autres moteurs maison, la technologie Razer AI QA Copilot s’imbrique facilement aux processus existants pour permettre aux équipes d’intervenir rapidement. Des relevés de performances : Razer AI QA Copilot surveille les données de performance essentielles, telles que la fréquence d’images, l’utilisation de la mémoire et les temps de chargement. Cela lui permet d’identifier les potentielles chutes de performance dès le début du cycle de développement. Des templates préétablis : l’outil met à disposition des modèles prêts à l’emploi, adaptés aux différents genres de jeux, afin que les équipes d’assurance qualité optimisent au mieux leur productivité.

Un partenariat entre Razer et Side : Razer et Side, un fournisseur de services et de support au développement de jeux vidéo avec plus de 30 ans d’expérience dans l’assurance qualité, ont signé un mémorandum d’entente pour que les équipes dédiées de Side puissent utiliser le nouveau Razer AI QA Copilot afin d’accélérer leurs processus et d’améliorer leur efficacité.

Les retours haptiques Sensa HD : une immersion inégalée grâce au toucher. Razer a annoncé un partenariat avec SimHub, plateforme de référence dans les retours haptiques adaptés aux simulations de course, afin d’intégrer la technologie Sensa HD dans plus de 90 jeux de course, comme la franchise d’Assetto Corsa. Entre des partenariats avec des développeurs de jeux de premier plan et une intégration dans plus d’une centaine de titres, les joueurs peuvent désormais profiter d’un gameplay encore plus immersif grâce à la subtilité et au réalisme des retours haptiques Razer Sensa HD, disponibles avec les Razer Freyja et Kraken V4 Pro. Il est possible de tester les nouveautés liées au Sim Racing dans l’une des Zones dédiées des RazerStores implantés à travers le monde dès le 21 mars 2025.

La nouvelle génération de Razer Chroma RGB : un éclairage dynamique pour sublimer l’immersion. Présentée pour la première fois au CES 2025, la nouvelle génération de Razer Chroma RGB permet aux développeurs d’offrir une immersion hors pair grâce à des effets d’éclairage dynamiques en 3 dimensions. La nouvelle volumétrie de Chroma permet aux développeurs de créer des éclairages dynamiques qui réagissent en temps réel aux actions du jeu pour offrir une immersion totale. Elle offre une granularité accrue des paramètres d’éclairage et davantage d’options de personnalisation pour créer des setups à couper le souffle.

Le plugin dédié au jeu THX Spatial Audio+ : une scène sonore en 3 dimensions pour plus d’immersion et de précision. Le plugin THX Spatial Audio+ pour WWISE, offrant un son immersif THX 7.1.4 pour les casques, est désormais disponible. Il permet d’obtenir une scène sonore réaliste en 3 dimensions, dans laquelle il est possible de positionner un son avec une grande précision, renforçant ainsi l’attention et l’immersion du joueur. THX assure également la prise en charge du format IAMF (Immersive Audio Metadata Format) de l’Alliance for Open Media, ce qui garantit une compatibilité sans faille avec les normes audio émergentes.

Le SDK WYVRN est nativement intégré à l’Unreal Engine 5.5 pour un soutien renforcé aux développeurs. Tous les utilisateurs de l’Unreal Engine 5.5 peuvent accéder aux technologies de WYVRN directement depuis l’éditeur du moteur. En plus d’optimiser leur charge de travail, les développeurs peuvent proposer des fonctionnalités avancées en toute simplicité. Sans avoir besoin de manipuler un code complexe, les créateurs peuvent se concentrer sur leur vision tout en gagnant du temps. La présentation de l’écosystème WYVRN souligne la volonté de Razer de se placer en figure de proue de la révolution IA dans les jeux. À ce jour, environ 55 000 développeurs utilisent déjà les SDK de Razer, et nombre d’entre eux souhaitent adopter ces outils propulsés par l’IA afin d’améliorer l’expérience des joueurs, optimiser le développement et repousser les limites des technologies dédiées aux jeux vers de nouveaux sommets.