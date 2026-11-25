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Le jour de son départ à la retraite, Émile, professeur de lettres à Dieppe, donne à ses jeunes élèves un dernier cours sur la littérature et l’amour, les encourageant à devenir les poètes de leurs propres existences. Une fois rentré chez lui, Émile découvre que sa femme l’a quitté. Le voilà contraint d’appliquer à lui-même ses propres préceptes. Trois rencontres vont alors l’aider à se réinventer.

Dans cette comédie romantique, Fabrice Luchini incarne avec brio un professeur de français jeune retraité largué par sa femme. Jamais avare de bons mots et de citations, Luchini, avec son légendaire sens du verbe, est dans son élément. Présent dans toutes les scènes il porte le film, entouré de comédiennes de charme dont Carole Bouquet, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni ou encore Hélène Alexandridis. Un brin désuet et empreint de mélancolie, le film s’avère un agréable divertissement.

Un film de Martin Provost

Avec Fabrice Luchini, Carole Bouquet, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni, Hélène Alexandridis

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 108 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 25 novembre 2026