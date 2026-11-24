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Après treize ans de silence, Laura Kasischke est de retour avec « Baignade surveillée ». Le récit se déroule à Mission Hills dans une banlieue huppée du Michigan le 16 juillet 1969, le jour du lancement d’Apollo 1. Alors que tous les yeux sont braqués sur la fusée décollant vers la Lune, le petit Ritchie, cinq ans, se noie dans la piscine municipale malgré la présence d’une jeune et belle maître-nageuse.

Dans son ouvrage, la romancière américaine s’intéresse moins à la mort elle-même qu’à ce qui l’a précédée et aux remous qu’elle va provoquer. Car cette tragédie va bouleverser non seulement une famille mais aussi la communauté entière.

Construit en dix parties, le récit alterne les temporalités et les points de vue. Laura Kasischke s’intéresse à la victime mais aussi à la famille et aux témoins qui font face à leur culpabilité, leur déni, leur colère, leur tentative pour chercher un coupable, se dédouaner de toute responsabilité ou pour pardonner. En s’attachant tour à tour aux différents protagonistes, l’autrice montre que chacun a une vision très partielle des faits. Ainsi on revient plusieurs fois sur une même séquence, mais sous un angle toujours différent. Peu à peu les pièces du puzzle s’imbriquent pour donner finalement une vue d’ensemble. Tout en faisant dialoguer l’infiniment grand et l’infiniment petit, le récit ausculte les notions de deuil, de culpabilité, de responsabilité, de trauma et montre la grande fragilité de nos existences. Laura Kasischke marque un retour fort réussi !