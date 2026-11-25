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Nouvellement embauchée dans le département des ressources humaines d’une grande compagnie d’assurances, Carla Moretti doit travailler à réconcilier le bien-être des salariés avec les objectifs de performance de l’entreprise. Jusqu’à ce qu’elle découvre un cas de management toxique dans un des services dont elle a la responsabilité.

Dans ce nouveau drame social à la fois puissant et glaçant, Stéphane Brizé poursuit son exploration du monde du travail déjà explorée avec brio dans « La loi du marché », « En guerre » et « Un autre monde ». Dans « Un bon petit soldat », le réalisateur ausculte la violence dans le monde impitoyable de l’entreprise où règnent la compétitivité et les jeux de pouvoir. Certaines scènes sont édifiantes. Vincent Lindon excelle en PDG cynique et tyrannique tandis qu’Alba Rohrwacher, incarne une nouvelle RH en manque d’assurance, ce qui la pousse à se comporter comme « un bon petit soldat ». Un incident va la confronter à à un véritable dilemme moral. Alors est-elle un bourreau ou une victime ?

Un chef d’œuvre à voir absolument.

Un bon petit soldat

De Stéphane Brizé

Avec Alba Rohrwacher, Vincent Lindon, Renaud Petitjean, Benjamin Sarfati, Vanessa Milot, Daphné Latour

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 102 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 25 novembre 2026