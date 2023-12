Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! bientôt disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En parallèle de cette annonce, deux nouveaux plateaux du jeu ont été dévoilés : le « plateau deux », représentant le manoir Tsuzumi et le mont Natagumo, ainsi que le « plateau trois », présentant le train Mugen. Vous y retrouverez des mini-jeux inspirés de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba et des combats contre les démons qui s’y cachent.

Mettez vos talents à l’épreuve dans des mini-jeux

De nouveaux détails sur certains mini-jeux viennent d’être divulgués :

Sculpture subtile sur sabre : évitez de vous faire repérer par Kanamori tandis que vous personnalisez le sabre dentelé d’Inosuke !

Entraînement à la concentration intégrale de Tanjirô : aidez Tanjirô à maîtriser la concentration totale.

Jeu de mémoire par équipe : un combat en 2 contre 2 ! Travaillez en équipe pour retrouver les cartes identiques.

Mettez-les KO ! : Échangez des coups avec votre adversaire et essayez de le pousser hors de la zone de jeu.

Jouez à Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! en multijoueur

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba devient un jeu de plateau : les lieux incontournables de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, comme le mont Fujikasane ou Asakusa, seront vos plateaux de jeu ! Lancez les dés et avancez de case en case. Le plateau change entre le jour et la nuit : le jour, jouez à des événements et des mini-jeux afin de vous préparer pour la nuit, où vous devrez vaincre des démons. Tentez de devenir le meilleur des pourfendeurs !

Incarnez les personnages emblématiques : choisissez parmi vos personnages préférés comme Tanjirô, Zen’itsu, Inosuke et les neuf Piliers ! Nezuko, qui ne peut pas agir de jour,apparaît la nuit en tant que personnage de soutien.

Combattez des démons à l’aide du joy-con™ : lors des mini-jeux de combat contre des démons, comme le démon main, bougez votre Joy-Con™ tel un sabre du soleil pour attaquer !

Devenez pourfendeur de démons et affrontez les ennemis les plus puissants ! Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! sortira sur Nintendo Switch le 26 avril 2024 en Amérique et en Europe.