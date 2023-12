Jouez dès maintenant à Arizona Sunshine 2

Partager Facebook

Arizona Sunshine 2, le digne successeur d’Arizona Sunshine est disponible dès aujourd’hui, pour tous ceux ayant précommandé l’édition Deluxe sur PlayStation VR2 et Steam VR2 ! Le jeu sera officiellement lancé le 7 décembre sur Meta Quest, PS VR2, Steam VR et les plateformes Pico. Arizona Sunshine 2 plonge les joueurs dans une campagne sanglante originale, incluant un mode multijoueur en cross Platform, une campagne coop à deux joueurs, ainsi qu’un mode Horde infernal, accessible jusqu’à 4 joueurs.

Précommandez Arizona Sunshine 2 dès maintenant jusqu’à sa sortie officielle le 7 décembre afin de recevoir des bonus de jeu exclusifs sur PlayStation VR2, Meta Quest et Steam VR. De plus, commander une édition Deluxe sur PS VR2 et Steam VR vous garantira un accès immédiat au jeu.