GTA VI: Ce sera uniquement sur PS5 et Xbox Series en 2025

Rockstar Games a annoncé les plateformes sur lesquelles sera disponible Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games a levé le voile sur Grand Theft Auto 6, mettant fin à des années de rumeurs et de spéculations. Les détails entourant le titre tant attendu ont été révélés, accompagnés d’une bande-annonce.

La bande-annonce de GTA 6 a présenté le duo Lucia et Jason, inspiré de Bonnie et Clyde, et a offert un aperçu de l’emplacement du jeu inspiré de la Floride, Leonida. Cette dernière comprend une refonte de Vice City, qui conserve son esthétisme des années 1980 de GTA: Vice City et GTA: Vice City Stories, bien qu’elle ait été modernisée avec des clips de médias sociaux.

La bande-annonce de Grand Theft Auto 6 a confirmé que le jeu de Rockstar Games sera disponible en 2025. Un communiqué de presse de Take-Two Interactive a confirmé que GTA 6 sera exclusif aux consoles de la génération actuelle, disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette décision n’est guère surprenante, car cela fera près de cinq ans que ces consoles ont été lancées lorsque GTA 6 sera disponible.

De plus, il semblerait que Sony Interactive Entertainment soit détenteur des droits marketing de GTA 6 et pourrait profiter de la sortie du nouvel opus de la licence Grand Theft Auto pour commercialiser un bundle avec la fameuse PS5 Pro, une édition plus puissante et encore plus rapide que la PS5.

Le communiqué de presse n’a pas mentionné de sortie sur PC, ce qui laisse présager que Grand Theft Auto 6 sera disponible sur PC à une date ultérieure. Le studio américain Rockstar Games a toutefois déclaré que “toutes les informations actuellement disponibles sont dans le communiqué“.