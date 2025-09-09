Devenez le maître de guilde des forgerons de Kuttenberg avec l’héritage de la forge dans Kingdom Come: Deliverance II

Partager Facebook

Dans L’Héritage de la Forge, Henry devient membre de la guilde des forgerons de Kuttenberg, lui donnant le droit de reprendre une forge ancestrale mais abandonnée depuis longtemps. Cette forge, c’est la même que celle où son père adoptif, Martin, avait autrefois suivi une formation d’apprenti. Henry y découvre un rêve oublié : celui de Martin et ses compagnons, qui rêvaient de réparer l’horloge astronomique de la ville, mais le groupe s’est désagrégé et la forge a été laissée à l’abandon. C’est désormais à Henry de perpétuer l’héritage, de reconstruire la forge, de gagner en prestige et de réunir les anciens collègues de Martin, tous des maîtres artisans dont les compétences et les récits sont essentiels à la restauration de l’horloge. Les joueurs peuvent s’attendre à environ 15 heures de nouveau contenu, rempli de complots, de convivialité et fort en rebondissements inattendus.

La forge est au cœur de ce DLC. Très demandée par les fans, elle permet aux joueurs de créer un véritable foyer à Kuttenberg. Les joueurs peuvent ainsi personnaliser l’extérieur, leurs quartiers privés et la cour grâce à plus de 100 millions de combinaisons possibles. Le mobilier et les améliorations peuvent conférer des bonus et des avantages en jeu, allant de lits favorisant un apprentissage plus rapide à des améliorations de compétences, transformant ainsi l’atelier en un havre de paix et un centre d’activité.

L’Héritage de la Forge est disponible pour les propriétaires de l’édition Gold ou de l’Expansion Pass.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible sur PC, Xbox series et PlayStation 5.