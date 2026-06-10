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Jeune idole de la pop en pleine ascension, Mai commet l’irréparable : tomber amoureuse, malgré l’interdiction formelle inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mai est traînée par sa propre agence devant la justice. Confrontés à une machine implacable, les deux amants décident de se battre pour défendre leur droit le plus universel : celui d’aimer.

Ce long-métrage consacré à un groupe de jeunes chanteuses japonaises et à leurs relations marketées avec leurs fans, est aussi un film de procès. On découvre comment la logique commerciale régit ce monde de strass et de paillettes dépourvu d’humanité. « Love on Trial » est aussi le récit d’une romance contrariée et d’une émancipation. A ne pas manquer.

Love on Trial

Un film de Koji Fukada

Avec Kyoko Saito, Yuki Kura, Erika Karata, Kenjiro Tsuda

Distributeur : Trigon-Film

Durée : 128 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 10 juin 2026