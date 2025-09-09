Ravivez la flamme qui sommeille en vous avec Firefighting Simulator: Ignite disponible sur consoles et PC

cedric 9 septembre 2025 Games, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Dans Firefighting Simulator: Ignite, les joueurs incarnent un pompier d’une manière complètement inédite et doivent accomplir diverses missions, notamment dans des scénarios éprouvants qui incluent des civils piégés, des incendies d’origine électrique, des liquides inflammables, des feux de graisse, des retours de flamme, des embrasements et des explosions. 

Toutes les missions peuvent être réalisées aussi bien jusqu’à 4 joueurs via le mode multijoueur intuitif et coopératif qu’en mode solo, où des PNJ assistent le joueur et peuvent recevoir des instructions. Grâce au crossplay, les joueurs peuvent collaborer sur toutes les plateformes disponibles, tandis que le chat vocal intégré permet une communication fluide et une coordination précise des tâches. 

Devenez le héros dont Oakridge City a besoin

La caserne de pompiers de la ville fictive d’Oakridge City sert de centre névralgique pour lancer les missions. Afin de lutter contre différents types d’incendies, Firefighting Simulator: Ignite propose des équipements authentiques issus des marques HAIX, Fire-Dex et STIHL, ainsi que des camions de pompiers sous licence officielle de la marque Rosenbauer America.

Firefighting Simulator: Ignite est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Devenez le maître de guilde des forgerons de Kuttenberg avec l’héritage de la forge dans Kingdom Come: Deliverance II

Dans L’Héritage de la Forge, Henry devient membre de la guilde des forgerons de Kuttenberg, lui …

La démo Origins de Bylina dévoilée à l’occasion du Demo Fest ID@Xbox

Cette version d’essai exclusive vous invite à découvrir le début du périple de Falconet dans …

Le pack officiel Mercedes-Benz est disponible dans Farming Simulator 25

Célébrant un tout nouveau partenariat avec Daimler Truck AG, ce pack propose une flotte de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025