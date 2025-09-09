Ravivez la flamme qui sommeille en vous avec Firefighting Simulator: Ignite disponible sur consoles et PC

Dans Firefighting Simulator: Ignite, les joueurs incarnent un pompier d’une manière complètement inédite et doivent accomplir diverses missions, notamment dans des scénarios éprouvants qui incluent des civils piégés, des incendies d’origine électrique, des liquides inflammables, des feux de graisse, des retours de flamme, des embrasements et des explosions.

Toutes les missions peuvent être réalisées aussi bien jusqu’à 4 joueurs via le mode multijoueur intuitif et coopératif qu’en mode solo, où des PNJ assistent le joueur et peuvent recevoir des instructions. Grâce au crossplay, les joueurs peuvent collaborer sur toutes les plateformes disponibles, tandis que le chat vocal intégré permet une communication fluide et une coordination précise des tâches.

Devenez le héros dont Oakridge City a besoin

La caserne de pompiers de la ville fictive d’Oakridge City sert de centre névralgique pour lancer les missions. Afin de lutter contre différents types d’incendies, Firefighting Simulator: Ignite propose des équipements authentiques issus des marques HAIX, Fire-Dex et STIHL, ainsi que des camions de pompiers sous licence officielle de la marque Rosenbauer America.

Firefighting Simulator: Ignite est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.