Devenez les stars de Super Mario Party Jamboree+ Jamboree TV, disponible sur Nintendo Switch 2

Devenez la star du show dans Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ! Pour sa sortie sur Nintendo Switch 2 le 24 juillet, le titre accueillera de nouveaux modes exclusifs et des mini-jeux utilisant le mode souris, le micro intégré de la console, ainsi que la caméra Nintendo Switch 2

Mode Mario Party : C’est le moment de faire vos débuts devant la caméra avec CameraPlay. Vous, et jusqu’à trois amis, pouvez apparaître dans le jeu à l’aide d’une caméra compatible comme la caméra Nintendo Switch 2. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de visualiser vos amis lorsque vous jouez à Mario Party. Vous pouvez ainsi voir toute l’excitation de la victoire et tout le désespoir de la défaite sur leur visage en temps réel. Par ailleurs, ce mode comporte désormais deux nouveaux ensembles de règles pour plus de fun :

Mode Duo : Avec le mode duo de Mario Party, vous jouerez en équipes de deux pour collecter des pièces et des étoiles. Lancez le dé cohésion, uniquement disponible dans ce mode de jeu, et votre équipier vous rejoindra là où vous vous trouvez pour doubler le résultat de votre jet de dé, et potentiellement doubler le nombre d’étoiles que vous pourrez collecter.

: Avec le mode duo de Mario Party, vous jouerez en équipes de deux pour collecter des pièces et des étoiles. Lancez le dé cohésion, uniquement disponible dans ce mode de jeu, et votre équipier vous rejoindra là où vous vous trouvez pour doubler le résultat de votre jet de dé, et potentiellement doubler le nombre d’étoiles que vous pourrez collecter. Mode Illico presto : Vous voulez pimenter les débats ? Avec le mode Illico presto, vous commencez avec 50 pièces, un dé double et une étoile. Le gagnant est celui ou celle qui collecte le plus d’étoiles en cinq tours seulement ! Vous pouvez même provoquer les autres joueurs en duel dès le début. Cette option rapide et bourrée d’action est idéale pour ceux qui n’ont pas le temps de jouer 10 à 30 tours complets.

Bowser Show : Dans le Bowser Show, vous pouvez utiliser une caméra compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2, pour apparaître sur scène dans le jeu et participer à une série de mini-jeux et de défis. Mais attention, car c’est Bowser en personne qui anime l’émission, et il ne laissera pas les joueurs s’en tirer à si bon compte. Si vous jouez sans la caméra Nintendo Switch 2, vous aurez tout de même la possibilité de jouer aux mini-jeux qui utilisent le microphone intégré de la console. Aurez-vous droit aux félicitations ou au châtiment du roi des Koopas ?

Jamboree Express : Grâce aux vibrations HD 2, vous ressentirez tous les mouvements et les grondements des montagnes russes. À l’aide du mode souris, vous pourrez éliminer les ennemis dès leur apparition et participer à des mini-jeux inédits. Cinq attractions sont disponibles, dotées chacune de son propre niveau de difficulté : Jamboree Express, Express Ardent, Express hanté, Express céleste et Express périlleux.

Si vous possédez une Nintendo Switch 2 et Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, vous pouvez partager une partie du jeu avec les Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 de vos proches via la fonctionnalité GameShare. Avec un seul exemplaire du jeu, vous pouvez jouer à quatre au mode Mario Party dans le Bois rieur de Méga Wiggler !

Une mise à niveau du jeu est disponible pour les joueurs qui possèdent déjà Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch. En achetant la mise à niveau sur Nintendo Switch 2, il est possible d’accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités et à tous les nouveaux modes de jeu.