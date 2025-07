La première mise à jour des notes des pilotes débarque dans la Saison 2 de EA SPORTS F1 25

Partager Facebook

Disponible du 23 juillet au 16 septembre, la Saison 2 propose de nouveaux défis et récompenses inspirés des derniers événements marquants dans le monde réel. Tout au long de l’année, le jeu continuera à proposer plusieurs saisons de contenu, chacune remplie de moments de course palpitants et d’expériences de gameplay façonnées par les intrigues en constante évolution de la grille 2025.

La Saison 2 invite les joueurs à revivre deux des moments les plus commentés des courses Sprint : la première victoire de Lewis Hamilton en rouge Ferrari au FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX et la pole de la course sprint du Grand Prix de Miami pour Kimi Antonelli. Les joueurs auront la possibilité de revisiter ou de réécrire le résultat dans les Événements Scénario. Le mode préféré des joueurs, Élimination, fait également son grand retour pour une durée limitée, avec désormais des voitures de F1. Toutes les 25 secondes, le pilote en dernière position est éliminé, ce qui fait de ce mode multijoueur, une épreuve de vitesse et de survie. Les joueurs qui réussiront à dominer la compétition pourront débloquer des récompenses hebdomadaires.

Pour refléter l’évolution constante de la compétition, F1 25 propose sa première mise à jour des Notes des Pilotes de l’année dans le cadre de la saison 2. Chaque saison à venir introduira un classement actualisé. Disponible dès le 24 juillet, la mise à jour prend en compte les performances récentes, les données historiques réelles et les avis d’un panel d’experts. Les étoiles montantes Oscar Piastri, Isack Hadjar et Kimi Antonelli enregistrent des hausses significatives, tandis que les changements apportés à Max Verstappen, Carlos Sainz et Yuki Tsunoda reflètent les dynamiques changeantes à l’avant et au milieu de la grille.

Pour célébrer la victoire 1-2 de McLaren à domicile, tous les joueurs qui se connecteront à F1 25 entre le 30 juillet et le 16 septembre recevront gratuitement la livrée McLaren x Google Chrome spécial Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne 2025 via la messagerie du jeu.

EA SPORTS F1 25 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.