Devolver et Heart Machine en dévoilent plus sur Possessor(s), qui s’offre une démo sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Possessor(s) est un jeu de plateforme et d’action où l’on incarne Luca, une jeune lycéenne coincée dans les ruines de la ville de Sanzu : le Professor Foss était l’un de ses instructeurs. Sur quoi portent les mystérieuses recherches menées dans les laboratoires souterrains de l’ancienne école de Luca ? Accompagnée par Rhem, son démon taciturne échappé de l’établissement, elle entend bien mener l’enquête pour percer tous les mystères qui entourent les lieux.

Inutile de patienter bien longtemps pour commencer à explorer Sanzu : une démo jouable est disponible dès maintenant sur Steam !

Cette version d’essai vous plonge dans la cité tentaculaire, prise par les eaux et en proie à des horreurs interdimensionnelles surréalistes. Luca, qui a survécu à l’attaque des démons sur Sanzu, doit cohabiter avec Rhem pour trouver des réponses et tenter de survivre.

Découvrez les mécaniques de base des combats, explorez deux zones (Skyscraper et Park) et nouez les premiers liens entre Luca et Rhem : cet avant-goût de Possessor(s), prévu pour cette année, offre un bon aperçu du rythme effréné du jeu mais également de son ambiance pesante, typiques des jeux du studio Heart Machine. Possessor(s) sortira dans le courant de l’année 2025.

Un monde fracturé

Possessor(s) se déroule dans les ruines interconnectées d’une mégalopole décrépie et prise par les eaux. Chaque lieu – gratte-ciels en ruine, aquarium abandonné… – renferme de nombreux secrets, qu’il faudra percer en arpentant les sublimes environnements 3D qui servent de cadre à des personnages dessinés et animés à la main. Ce cocktail mystérieux d’aventure, de science-fiction et d’horreur recèle bien des surprises.

Une histoire riche et complexe

La structure du monde est assez ouverte, offrant plusieurs chemins à explorer pour découvrir la vérité derrière la catastrophe qui a ravagé le monde. Des personnages fascinants semblent chacun une histoire poignante qu’il vous appartient de creuser.

Précision est mère de sûreté

Le gameplay s’articule autour de séquences de plateformes dynamiques et ciselées, propulsées par un large éventail de mouvements, et de combats tendus et précis. Combos aériens, juggles, mouvements vifs au sol : la variété des ennemis et des boss exige une certaine maîtrise des capacités d’attaque et d’esquive de Luca, qui peut également profiter d’armes et d’améliorations puissantes pour se renforcer, voire atteindre des zones jusque-là inaccessibles.