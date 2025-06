Sonic Racing: CrossWorlds se trouve une date de sortie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds augmente encore le nombre de pilotes au départ avec des personnages jouables issus de la série Netflix à succès Sonic Prime et un Season Pass chargé de véhicules, pistes et personnages surprises tirés d’autres franchises emblématiques telles que Minecraft qui viendront faire la course avec Sonic et ses amis.

Les fans qui précommanderont les éditions numériques standard ou Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds avant sa sortie recevront en prime un personnage supplémentaire : Sonic the Werehog, tiré de Sonic Unleashed, ainsi qu’un véhicule et un autocollant assortis ! Vous en saurez plus très prochainement !

Retrouvez ci-dessous tous les détails concernant chaque offre :

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition standard physique

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – €59,99 EUR

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC –€ 69,99 EUR Version Nintendo Switch 2 disponible ultérieurement

BONUS DE PRÉCOMMANDE : personnage Sonic the Werehog de Sonic Unleashed + véhicule + autocollant

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition standard numérique

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – €59,99 EUR

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC – €69,99 EUR Version Nintendo Switch 2 disponible ultérieurement

BONUS DE PRÉCOMMANDE : personnage Sonic the Werehog de Sonic Unleashed + véhicule + autocollant

Sonic Racing: CrossWorlds – Édition Digital Deluxe

Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite – €79,99 EUR

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 et PC – €89,99 EUR Version Nintendo Switch 2 disponible ultérieurement

Season Pass

Jouez au jeu trois jours avant les autres (22 septembre 2025) Accès anticipé non disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch 2

Personnages jouables Sonic Prime Knuckles la Terreur Rusty Rose Tails Nine

BONUS DE PRÉCOMMANDE : personnage Sonic the Werehog de Sonic Unleashed + véhicule + autocollant

Faites la course sur terre, dans l’eau, dans les airs et à travers le temps et l’espace dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Téléportez-vous dans de nouvelles dimensions grâce aux Rings de transfert où des surprises vous attendent à chaque tournant. Foncez jusqu’à la victoire en solo ou en équipe dans divers modes en ligne ou hors ligne et affrontez des joueuses et joueurs des quatre coins du monde. Créez la machine ultime qui reflétera votre style de conduite, déverrouillez des gadgets pour dominer la course et activez des améliorations pour rafler la victoire !

Caractéristiques :

Prêt, feu, téléportez ! Découvrez le système des Rings de transfert, une mécanique de jeu unique qui transporte les personnages emblématiques des univers de Sonic et SEGA à travers de nouvelles dimensions pour des courses inoubliables ! Les joueurs peuvent profiter de l’effet de surprise des Rings de transfert et modifier la topographie de chaque course !

Une course à travers l’espace et le temps Profitant du plus large éventail de pilotes de tous les jeux Sonic Racing, les joueurs peuvent choisir parmi 23 personnages et 24 pistes principales, et utiliser les Rings de transfert pour voyager vers 15 CrossWorlds différents.

Des courses boostées aux gadgets Avant la course, les joueurs peuvent équiper et combiner des gadgets qui leur donnent divers avantages et qui pimenteront la course comme jamais. Choisissez parmi plus de 70 gadgets différents pour améliorer vos engins et booster vos performances.

Un système de personnalisation poussé Les joueuses et joueurs peuvent combiner différentes pièces de véhicules, des bonus et des capacités, afin de créer l’expérience de course qui correspond le plus à leur style de jeu.

Le retour de l’Extreme Gear ! Après une première apparition dans Sonic Riders™, les hoverboards volants Extreme Gear tant aimés des fans sont de retour pour une dose de fun supplémentaire dans Sonic Racing: CrossWorlds.



Les précommandes physiques sur Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite sont possibles dès maintenant au prix de €59,99 EUR et seront bientôt suivies par les précommandes numériques. La version Nintendo Switch 2 sera disponible à une date ultérieure et à partir de 69,99 €. Une mise à niveau payante sera proposée aux possesseurs de la version Nintendo Switch. D’autres nouvelles vous parviendront bientôt !

Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible en version physique et numérique le 25 septembre 2025.