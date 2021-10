Diablo Immortal La bêta restreinte commence

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une phase de test approfondie a pu être menée par l’équipe de développement à l’occasion d’une alpha restreinte plus tôt dans l’année, et a permis à la communauté de faire part aux développeurs de précieux commentaires concernant les fonctionnalités et systèmes présentés en jeu. Depuis, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour implémenter non seulement les remarques qui ont été partagées, mais aussi des mises à jour inédites. Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui le lancement de la phase de test suivante : la bêta restreinte de Diablo Immortal.

Comme lors des précédents tests publics de Diablo Immortal, la bêta restreinte ne sera disponible que sur Android ainsi que dans des régions du monde prédéfinies où seul un nombre limité de joueurs sera habilité à y accéder. Ceux qui ont obtenu leur invitation pour la bêta recevront bientôt une notification de Google Play qui contiendra de plus amples informations quant aux modalités de connexion et de participation. Aujourd’hui, les serveurs de la bêta restreinte seront accessibles à partir de 2h00, heure de Paris, au Canada, où les joueurs pourront découvrir Diablo Immortal pour la toute première fois, ainsi qu’en Australie. Dans les semaines à venir, Blizzard Entertainment ouvrira également des serveurs en Corée, en Chine ainsi qu’au Japon et la version de test du jeu sera alors disponible dans les diverses langues cibles.

Une multitude de mises à jour et de contenu inédit apparaîtront prochainement dans Diablo Immortal, notamment :

Une nouvelle classe jouable – Le nécromancien, qui ressuscite les morts pour lever une armée tout en accablant les ennemis de Sanctuaire de malédictions et de pestilence.

– Le nécromancien, qui ressuscite les morts pour lever une armée tout en accablant les ennemis de Sanctuaire de malédictions et de pestilence. Des mises à jour apportées au JcJ et au JcE – Très apprécié de la communauté, le système de JcJ et JcE basé autour des factions, le cycle du Conflit, accueille désormais une bataille à 30 contre 1 baptisée le défi de l’Immortel. De plus, un classement est actuellement ajouté au système de champs de bataille JcJ à 8 contre 8. Entre autres nouveautés, un système d’équipement inédit a été introduit, celui des objets d’ensemble, et les joueurs pourront dorénavant se mesurer aux boss du raid du Reliquaire au sein d’un groupe de 8 joueurs maximum.

Très apprécié de la communauté, le système de JcJ et JcE basé autour des factions, le cycle du Conflit, accueille désormais une bataille à 30 contre 1 baptisée le défi de l’Immortel. De plus, un classement est actuellement ajouté au système de champs de bataille JcJ à 8 contre 8. Entre autres nouveautés, un système d’équipement inédit a été introduit, celui des objets d’ensemble, et les joueurs pourront dorénavant se mesurer aux boss du raid du Reliquaire au sein d’un groupe de 8 joueurs maximum. La prise en charge des manettes – Les joueurs pourront découvrir un aperçu du jeu à la manette dans Diablo Immortal.

Les joueurs pourront découvrir un aperçu du jeu à la manette dans Diablo Immortal. Les achats en jeu facultatifs – Les achats en jeu facultatifs seront activés à des fins de test au cours de la bêta restreinte, ce qui permettra aux développeurs de recueillir les précieux commentaires de la communauté. Au terme de la bêta, la progression des joueurs ne sera pas conservée et tous les achats effectués seront convertis sous forme de crédits en jeu à la sortie de Diablo Immortal.

Puisque cette phase de test sera l’occasion d’expérimenter plusieurs fonctionnalités clés, la bêta restreinte de Diablo Immortal se déroulera sur plusieurs semaines afin de permettre aux joueurs de les essayer pleinement. La date de clôture exacte de la bêta restreinte sera communiquée ultérieurement.