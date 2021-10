La balade sauvage de Weird West commence le 11 janvier 2022 sur PlayStation, Xbox et PC

L’immersive sim et son approche éthérée de la conquête de l’Ouest sortiront sur PC, PlayStation et Xbox le 11 janvier 2022. Les précommandes sont ouvertes sur Steam. Et le premier épisode d’une série de vidéos est disponible pour fêter ça : le Creative Director de WolfEye Studios Raphaël Colantonio vous offre un aperçu complet du jeu :

En cas de précommande, les joueurs s’assurent l’aide d’un cheval nommé Calamity. Ce brave canasson leur donnera une longueur d’avance au début de l’aventure en doublant la taille de leur inventaire, en leur permettant de fuir même quand l’ennemi est à leurs trousses et de voyager plus rapidement pour réussir les objectifs chronométrés. Les sacoches harnachées à la selle de Calamity sont remplies d’objets essentiels comme des kits de crochetage, des bandages, des outils et un jeton d’amélioration doré : l’As de Pique.