Diablo IV : un nouveau rapport trimestriel sur la conception graphique des personnages

Un nouvel article dédié à la conception graphique des personnages et des monstres est désormais disponible. Il permet de découvrir comment l’équipe révolutionne la personnalisation des personnages dans Diablo IV.

Luis Barriga, directeur du jeu, John Mueller, directeur artistique, Nick Chilano, directeur artistique associé pour les personnages et Arnaud Kotelnikoff, concepteur graphique principal des personnages révèlent de nouveaux éléments graphiques et expliquent comment l’équipe travaille sur le design des personnages et les sinistres créatures qui arpentent Sanctuaire. Dans Diablo IV, les joueurs pourront personnaliser leurs personnages de façon unique tout en restant fidèle au thème fantastique de leur classe. Bien entendu, l’équipe de développement tient à conserver l’aspect sombre du jeu en créant des monstres à l’aspect sinistre tout en conservant le style visuel propre aux jeux Blizzard.

L’équipe explique également comment les technologies modernes comme le rendu physique réaliste (PBR) et les cinématiques scénarisées calculées avec le moteur du jeu permettent un rendu graphique fidèle à la franchise. L’article propose de nombreuses images et animations des nouveaux ennemis que les joueurs devront affronter dans Diablo IV, comme l’évêque de sang, le seigneur squelette, le succube, et bien plus.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Diablo IV.