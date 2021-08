Dice Legacy gagne le prix du jeu le plus original aux Gamescom Awards

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’atypique jeu indépendant Dice Legacy développé par DESTINYbit et édité par Ravenscourt a gagné le prix du jeu le plus original à la Gamescom 2021.

Avec Dice Legacy, DESTINYbit donne une nouvelle dimension aux jeux de construction de ville en alliant leurs passions : jeux de société et jeux vidéo. Il parvient à ses fins en réussissant à mêler différents genres. Allant de la construction de ville, au jeu de stratégie, tout en passant par le survival rogue-like, il est salué par la critique et remporte ce prix grâce à sa toute nouvelle expérience vidéoludique.

Pour célébrer cette victoire, Dice Legacy s’illustre dans un nouveau trailer présentant une partie essentielle du jeu : la création de dés. Améliorez-les ou fusionnez en deux pour créer une combinaison unique afin d’adapter votre style de jeu.

Dice Legacy sortira sur Nintendo Switch et PC le 9 septembre 2021.

A propos de Dice Legacy :

Dice Legacy est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour créer une ville médiévale dans un monde circulaire fascinant, dans le but de bâtir sa propre société.

En lançant un dé à six faces, il peut exécuter des actions telles que planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. Dans Dice Legacy, le dé représente la main d’œuvre. En tant que dirigeant, constructeur, conquérant et commerçant, le joueur doit alimenter et prendre soin de ses dés, mais également explorer, réunir des ressources, construire des villes et vaincre ses ennemis, alors qu’une mystérieuse menace se profile à l’horizon.

Les joueurs réaliseront bientôt que la chance n’est rien sans une bonne stratégie.