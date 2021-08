Saints Row : Découvrez la ville détonante de Santo Ileso !

Partager Facebook

Deep Silver et Volition révèlent un tout nouveau trailer nommé « Welcome To Santo Ileso », levant le voile sur la vision ambitieuse des développeurs concernant l’évolution de la franchise.

Pour accompagner ce véritable raz-de-marée de nouvelles informations proposées par Volition, ce trailer offre non seulement un premier aperçu du gameplay, mais met également en vedette le nouveau monde époustouflant de Saints Row. C’est l’actrice Bryce Charles, qui est également la voix par défaut du Boss dans le jeu, qui nous présente les différents gangs rivaux, le nouveau ton adopté par la franchise ainsi que ses quatre protagonistes hauts en couleur. Ces nombreux éléments font de Saints Row le jeu le plus ambitieux de la saga.

À propos de Saints Row :

Soyez témoin de la naissance des Saints : Jouez à un jeu bourré d’action, bénéficiant d’une histoire originale emplie de criminalité, de scènes extraordinaires et d’autres surprises pleine d’humour.

Découvrez une ville sauvage, étrange et mortelle : Plongez-vous dans Santo Ileso, le plus grand terrain de jeu que Saints Row ait connu, réparti sur neuf quartiers uniques entourés par l’immense et majestueux désert du Sud-Ouest.

Construisez votre empire criminel : Prenez le contrôle de la ville quartier par quartier, faites la guerre contre les factions ennemies et resserrez votre emprise sur les rues grâce à votre organisation criminelle ingénieuse.

Des coups de feu. BEACOUP DE COUPS DE FEU ! : Tirez au revolver sans les mains, faites le tri avec le lance-roquettes, ou optez pour le corps à corps avec des armes de mêlée lourdes pour mettre aux sols violemment vos assaillants. Une large variété d’armes, exotiques et familières, toutes personnalisables, et drôlement mortelles, seront à votre disposition.

Prenez le contrôle de la ville, des rues jusqu’au ciel : Traversez des environnements urbains et désertiques à bord de voitures, de vélos, d’avions, d’hélicoptères, d’ADAV, d’hoverbikes, d’hoverboards, de karts ou revêtez encore votre wingsuit.

Une personnalisation sans précèdent : Créez le Boss de vos rêves, grâce au mode d’édition de personnage le plus poussé que la franchise ait jamais connu, et complétez votre look grâce à de fabuleuses options pour vos armes et voitures.

Un mode Co-Op : Découvrez tout à deux, n’importe quand, à l’aide d’un système coopératif qui permet de rejoindre l’action ou de la quitter sans redémarrer le jeu. Jouez gentiment entre vous, ou piégez votre ami. Après tout, c’est qui le Boss ?