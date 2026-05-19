Fortnite est de retour sur l’App Store dans le monde entier

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Epic Games vient d’annoncer aujourd’hui le retour de Fortnite sur l’App Store dans le monde entier.

Article issu du site officiel Epic Games : Fortnite fait son grand retour sur l’App Store à travers le monde, à l’approche de l’ultime bataille

Fortnite est de nouveau disponible sur l’App Store dans le monde entier, suite à la déclaration d’Apple devant la Cour suprême des États-Unis : « Les autorités de régulation du monde entier suivent de près cette affaire afin de déterminer le taux de commission qu’Apple peut appliquer aux achats concernés sur les grands marchés hors des États-Unis.»

Apple sait que la cour fédérale américaine l’obligera à faire preuve de transparence quant à la manière dont elle facture les frais de son App Store. Fortnite revient sur l’App Store dès maintenant car nous sommes convaincus qu’une fois qu’Apple sera contrainte de révéler ses coûts, les gouvernements du monde entier ne toléreront plus ses frais abusifs.

Nous continuerons de contester les pratiques anticoncurrentielles de l’App Store d’Apple, qui interdisent l’accès aux boutiques d’applications alternatives et la concurrence dans les paiements. Nous avons constaté une dynamique à travers le monde pour lutter contre ces pratiques, avec l’adoption de lois au Japon, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Cependant, Apple a systématiquement contourné la loi en utilisant des écrans d’avertissement, des frais et des exigences excessives. Il est temps que les autorités de régulation appliquent véritablement les lois afin que les développeurs et les consommateurs du monde entier puissent bénéficier d’un écosystème d’applications mobiles ouvert et équitable.

Remarque : Nous ne sommes pas encore de retour sur l’App Store australien. Epic a gagné son procès contre Apple ; le tribunal a jugé illégales plusieurs conditions d’utilisation d’Apple pour les développeurs, et pourtant Apple continue de les appliquer. Epic demande désormais au tribunal de mettre fin aux agissements illégaux d’Apple et de rendre des ordonnances qui profiteront à tous les développeurs d’applications et aux utilisateurs iOS. Epic ne peut pas revenir dans le cadre d’un accord de rémunération illégal avec Apple. Par conséquent, à moins qu’Apple n’accepte d’adopter des conditions de rémunération légales entre-temps, nous devons attendre une décision de justice.