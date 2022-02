Dites « Oui, je le veux » au mariage de rêve de votre Sim dans le pack de jeu Les Sims 4 Mariage

Partager Facebook

Nous avons quelque chose à Simlébrer ! EA et Maxis ont le plaisir de vous inviter au mariage de la saison avec le pack de jeu Les Sims 4 Mariage qui sortira le 17 février, dans lequel les joueurs pourront célébrer le bonheur, l’union, l’amour et auront également le plaisir d’organiser le mariage parfait pour leurs Sims.

La bande-annonce du pack Les Sims 4 Mariage, vous mènera jusqu’à l’autel pour célébrer le mariage de Dominique Umeh et Camille Soto, et vous fait découvrir leur aventure jusqu’au plus beau jour de leur vie.

Les Sims 4 Mariage offre une expérience de mariage totalement personnalisable qui permet aux joueurs de célébrer l’amour à leur manière et de créer des souvenirs qui dureront toute leur vie. L’équipe Les Sims souhaite continuer à fournir du contenu qui a du sens et qui représente au mieux la vie de nos joueurs d’une manière authentique et respectueuse. Ce pack de jeu leurs offre la liberté d’explorer différentes options pour célébrer l’histoire d’amour unique de leur Sim.

Pour en savoir plus sur le pack de jeu Les Sims 4 Mariage, rendez-vous sur le site officiel et sur le site dédié au mariage de Dom et Cam, alors qu’ils partagent leurs premières étapes importantes vers le mariage !

Les Sims 4 Mariage sera disponible sur PC et Mac via Origin et Steam, et sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One le 17 février.