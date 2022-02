Le DLC « BRAIN EATER PACK » et le mise à jour gratuite 1.07 de SCARLET NEXUS sont disponibles

Le DLC « Brain Eater Pack », troisième et dernier DLC du Season Pass, propose du nouveau contenu scénaristique avec l’épisode Karen : Unknown History. Se déroulant en 1996 dans le monde de SCARLET NEXUS, les joueurs découvriront l’histoire perdue de Karen Travers au cours de quatre épisodes cinématiques débloqués en relevant divers défis. Parmi ces défis, les joueurs doivent faire face à un nouvel ennemi dans le Simulateur de Vision introduit dans la dernière mise à jour. Il est conseillé de terminer les deux campagnes avant de commencer ce nouveau DLC afin d’éviter tout spoilers éventuels révélant le véritable motif du principal antagoniste du jeu.

Les joueurs peuvent accéder à deux nouveaux ensembles de costumes : le Gardian Attire Set basé sur la tenue de Karen par l’artiste conceptuel Tamami Ishikawa et le Heir Attire Set par Masakazu Yamashiro, concepteur des monstres qui errent dans Néo Himuka. Le troisième DLC comprend également un nouveau plugin « Status Aliment Résister » directement déblocable à partir de la boutique, ajoutant une touche d’originalité aux prochains combats.

En complément du DLC, la mise à jour gratuite 1.07 apporte un nouveau niveau de difficulté « Très difficile » où les dégâts infligés par les ennemis sont deux fois plus élevés qu’en difficulté normale et les dégâts qu’ils reçoivent sont x0,6. De nouveaux défis et de nouvelles récompenses attendent les joueurs, ainsi qu’un nouveau cadeau pour leur équipe !

Enfin, la mise à jour gratuite est accompagnée du très demandé mode photo qui garantira une expérience captivante et permettra aux fans de partager leur propre vision du monde Brain Punk de SCARLET NEXUS.

SCARLET NEXUS est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation ®5, PlayStation®4 et PC.