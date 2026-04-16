DJI offre des capacités d’imagerie de nouvelle génération avec l’Osmo Pocket 4

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Dotée d’un capteur CMOS de 1 pouce, la nouvelle caméra stabilisée de poche de DJI capture des images époustouflantes en 4K/240 images par seconde et des prises de vue nettes en basse lumière.

DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméra créatives, annonce aujourd’hui l’Osmo Pocket 4. Fort du succès international de son prédécesseur, DJI a amélioré les performances d’imagerie de sa caméra stabilisée CMOS 1 pouce de poche. Elle capture désormais des vidéos 4K/240 ips époustouflantes¹ et des prises de vue plus nettes en basse lumière, tout en offrant une profondeur de champ cinématographique grâce à une plage dynamique de 14 diaphragmes¹ et un enregistrement D-Log 10 bits¹. Avec les nouvelles fonctionnalités de suivi intelligent de l’Osmo Pocket 4, les créateurs peuvent maintenir leurs sujets nets et dans le cadre, même lorsqu’ils se déplacent au milieu d’une foule.



Des photos plus nettes en basse lumière et des vues plus précises

Le capteur CMOS 1 pouce et l’ouverture f/2.0 de l’Osmo Pocket 4 garantissent des portraits naturels et nets, même en basse lumière. La plage dynamique de 14 diaphragmes¹ et le profil de couleur D-Log 10 bits¹ révèlent des tons riches et des couleurs fidèles à la réalité, que ce soit au crépuscule, en bord de mer ou dans d’autres environnements peu éclairés. Grâce à cette qualité d’image améliorée dès la prise de vue, les portraits offrent des teints plus frais et plus naturels. L’appareil offre également des performances supérieures lors de la capture d’images dans des conditions d’éclairage à fort contraste. Un bouton Zoom dédié permet de basculer entre un zoom sans perte 1x et 2x¹ d’une simple pression. Il est également possible d’enregistrer des vidéos au ralenti Ultra HD en 4K/240 ips¹ .

Capture intelligente, clichés exceptionnels

La stabilisation sur trois axes de l’Osmo Pocket 4 permet de réaliser des vlogs et des diffusions en direct stables et de haute qualité, même en marchant. Elle propose plusieurs modes de stabilisation pour des mouvements de caméra encore plus fluides. Grâce à ActiveTrack 7.0¹ , le suivi des sujets est possible même avec un zoom 4x. Les modes de suivi, comme Spotlight Follow et Dynamic Framing, facilitent la prise de vue à une main, pour un rendu cinématographique.



L’autofocus intelligent assure une netteté optimale des sujets. Lorsque le suivi du sujet est activé , l’appareil photo verrouille et suit automatiquement le sujet sélectionné. Un simple toucher sur l’écran permet de changer de sujet. L’ option « Priorité au sujet enregistré » permet également de privilégier la mise au point sur un sujet préenregistré. La prise de photos rapides est aussi possible par commande gestuelle. Par exemple, montrer la paume de la main active ou désactive ActiveTrack , tandis que faire le signe de la paix (geste « V ») permet de prendre une photo ou de démarrer et d’arrêter l’enregistrement.



Plus intuitif et convivial

L’Osmo Pocket 4 améliore l’expérience utilisateur grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités intuitives conçues pour simplifier le processus créatif. Pour démarrer l’enregistrement, il suffit de faire pivoter l’écran. Deux nouveaux boutons sont situés sous l’écran : un bouton Zoom dédié permettant de basculer entre un zoom 1x et 2x¹ ou d’accéder directement au zoom 4x, et un bouton de préréglages personnalisables. Le nouveau joystick 5D permet de déplacer la caméra vers l’arrière, de recentrer la nacelle et de la retourner. Avec 107 Go de stockage interne, les utilisateurs peuvent filmer davantage et transférer facilement jusqu’à 800 Mo/ s¹ de vidéos sans carte mémoire.

Voici d’autres façons de créer avec l’Osmo Pocket 4 :

Vidéo à obturateur lent : En mode vidéo, la vitesse d’obturation peut être ajustée pour créer un flou de mouvement, capturant les traînées de mouvement et le passage du temps pour une expérience visuelle unique.

En mode vidéo, la vitesse d’obturation peut être ajustée pour créer un flou de mouvement, capturant les traînées de mouvement et le passage du temps pour une expérience visuelle unique. Tonalité de film 1 : Choisissez parmi une gamme de tonalités de film pour recréer facilement des styles classiques et capturer des tonalités de qualité professionnelle.

Choisissez parmi une gamme de tonalités de film pour recréer facilement des styles classiques et capturer des tonalités de qualité professionnelle. Embellissement intégré 1 : Affinez la douceur, la luminosité et le teint de la peau pour un aspect naturel, aussi bien sur les selfies que sur les photos de groupe.

Affinez la douceur, la luminosité et le teint de la peau pour un aspect naturel, aussi bien sur les selfies que sur les photos de groupe. Lampe d’appoint amovible 1 : Ajoute un éclairage naturel et doux pour améliorer les scènes peu éclairées ou à contre-jour, avec trois réglages de luminosité et de température.

Ajoute un éclairage naturel et doux pour améliorer les scènes peu éclairées ou à contre-jour, avec trois réglages de luminosité et de température. Autonomie prolongée et charge rapide : rechargez de 0 à 80 % en seulement 18 minutes¹ pour jusqu’à trois heures d’enregistrement. Une fois complètement chargée, elle peut enregistrer jusqu’à 240 minutes de vidéo en 1080p/24 images /s¹ .

Compatible avec l’écosystème OsmoAudioL’Osmo Pocket 4 capture des voix claires tout en enregistrant les sons ambiants grâce à son réseau de microphones intégré. Il prend également en charge la connexion directe aux émetteurs DJI Mic, permettant un enregistrement audio sur 4 canaux. Les émetteurs DJI Mic compatibles sont les Mic 2, Mic 3 et Mic Mini (vendus séparément ou inclus dans certains packs).



Prix ​​et disponibilité

L’Osmo Pocket 4 est disponible en précommande dès aujourd’hui sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés. La vente officielle avec livraison débutera le 22 avril. Voici les prix et les configurations :