SNK et PLAION annoncent le retour d’une légende

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Disponible à la précommande, la console sortira le 12 novembre 2026. La NEOGEO AES+ a été développée en collaboration avec SNK, son constructeur d’origine.

Cette emblématique console, qui célèbre ses 35 ans de réussite dans le domaine des jeux d’arcade, s’est imposée comme une figure d’excellence. Modèle haut de gamme 24 bits, une exception dans le monde des consoles, elle se démarquait nettement des systèmes 16 bits concurrents, destinée aux amateurs de jeux vidéo refusant de se contenter d’adaptations maison, souvent médiocres, des classiques de l’arcade.

Chaque titre correspond à une réplique à l’échelle 1:1 de la cartouche d’arcade d’origine utilisée sur le MVS (Multi-Video System) de SNK. Les cartouches NEOGEO se distinguaient nettement des jeux de console traditionnels, généralement commercialisés sur des cartouches de 4 Mo ou 8 Mo. Le plus gros jeu NEOGEO ne pesait pas moins de 708 Mo, et les jeux dépassant les 100 Mo ont donné naissance au surnom tristement célèbre de « 100 Mega Shock ».

Souvent imitée, jamais égalée, la NEOGEO AES incarnait la référence en matière de technologie de jeu premium. Convoitée par tous, elle était souvent inaccessible pour joueurs occasionnels, en raison du coût élevé du matériel et des cartouches de jeux. Beaucoup atteignent encore aujourd’hui des prix exorbitants sur le marché des collectionneurs.

En rendant à ce matériel prestigieux l’hommage qu’il mérite, le retour de la NEOGEO AES marque une étape décisive dans l’histoire des rééditions de matériel rétro. Fidèle à la philosophie originale du jeu « sans compromis », la NEOGEO AES+ n’est pas une simple console : elle est conçue pour séduire les vrais gamers et les collectionneurs avertis grâce à une authenticité inégalée. S’écartant de la voie traditionnelle de l’émulation, la NEOGEO AES+ utilise des circuits intégrés spécifiques (ASIC), offrant une expérience fidèle tant au niveau matériel que logiciel. Apparence, sensations de jeu et gameplay, tout est sera exactement comme dans le souvenir de ses joueurs, « arcade perfect » à tous les égards.

En matière d’affichage, la NEOGEO AES+ intègre des améliorations pratiques destinées à séduire les joueurs d’aujourd’hui, sans pour autant modifier les fonctionnalités de la console d’origine faisant tout son charme. En plus d’une sortie AV classique, conçue pour le plus grand plaisir des amateurs de téléviseurs CRT, elle est équipée d’une sortie HDMI™ à faible latence permettant enfin de profiter des jeux en haute définition, avec des résolutions allant jusqu’à 1080p. Le BIOS à l’écran et les commutateurs DIP situés sous la console permettent de changer instantanément de langue, d’overclocker le matériel ou de choisir différents modes d’affichage. La console consomme désormais très peu d’énergie et enregistre de manière permanente les meilleurs scores des joueurs pour chaque jeu.

Un matériel aussi exceptionnel mérite donc bien mieux qu’une simple sortie sur console ! PLAION REPLAI a prévu d’accompagner le lancement de la NEOGEO AES+ d’un écosystème complet de jeux et d’accessoires. Cela va ainsi permettre aux anciens et aux nouveaux fans de se constituer la parfaite collection de classiques d’arcade, avec toute l’authenticité du genre, mais sans les coûts généralement pratiqués. Le prix a été fixé à un niveau qui met la perfection à la portée du grand public.

Une sélection de dix classiques NEOGEO seront disponibles dès le lancement de la console, et d’autres titres devraient suivre :

Metal Slug

The King of Fighters 2002

Garou: Mark of the Wolves

Big Tournament Golf

Shock Troopers

Samurai Shodown V Special

Pulstar

Twinkle Star Sprites

Magician Lord

Over Top

À l’occasion du 35e anniversaire de la console, les joueurs pourront également se procurer le pack exclusif « Anniversary Edition », présenté dans un design blanc glacé habillant la console, la manette sans fil Arcade Stick authentique, la cartouche de jeu Metal Slug (disponible uniquement dans cette édition) et la carte mémoire.

Toutes les versions de la NEOGEO AES+ sont fournies avec un bloc d’alimentation, un câble HDMI et une manette d’arcade. Les accessoires NEOGEO AES+ suivants seront également disponibles à l’achat dès le lancement :

Manette arcade NEOGEO AES+ : réplique à l’échelle 1:1, mise à jour pour permettre une connectivité filaire et sans fil.

: réplique à l’échelle 1:1, mise à jour pour permettre une connectivité filaire et sans fil. Carte mémoire NEOGEO AES + : réplique à l’échelle 1:1, mise à jour pour ne plus nécessiter de pile.

+ : réplique à l’échelle 1:1, mise à jour pour ne plus nécessiter de pile. Manette NEOGEO AES+ : réplique à l’échelle 1:1.

Les versions Standard et 35e Anniversaire de NEOGEO AES+ seront disponibles le 12 novembre 2026