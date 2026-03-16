Sora : OpenAI prépare l’intégration de son générateur vidéo IA dans ChatGPT

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Face à une adoption plus lente que prévu, OpenAI envisagerait d’intégrer Sora à ChatGPT, afin de démocratiser la création de vidéos par intelligence artificielle et attirer encore davantage d’utilisateurs sur sa plateforme.

Après des débuts prometteurs mais un lancement finalement en demi-teinte, l’application de génération vidéo par intelligence artificielle Sora, développée par OpenAI, pourrait prochainement connaître un repositionnement stratégique au sein de l’écosystème de l’entreprise.

Une nouvelle stratégie pour la technologie vidéo Sora d’OpenAI

Présentée avec fracas en septembre 2025, la solution Sora, capable de créer des vidéos à partir de simples instructions textuelles, avait initialement suscité un fort engouement dans l’univers de l’intelligence artificielle générative. Pourtant, l’enthousiasme initial s’est progressivement atténué.

En cause notamment : les limitations imposées sur le nombre de générations quotidiennes ainsi que sur la nature des contenus produits, qui ont freiné l’adoption massive de l’application autonome.

Dans ce contexte, OpenAI envisagerait désormais d’intégrer directement Sora à l’application ChatGPT, selon des informations rapportées par le média spécialisé The Information. Une évolution qui traduirait la volonté du groupe de repositionner sa technologie de génération vidéo au cœur de son produit phare.

ChatGPT, moteur de croissance pour l’IA vidéo d’OpenAI

L’intégration de Sora dans ChatGPT pourrait constituer un levier majeur pour relancer l’intérêt autour de cette technologie. L’objectif est double : dynamiser l’usage de la génération vidéo par IA tout en consolidant la croissance déjà spectaculaire de ChatGPT.

En février dernier, la plateforme revendiquait près de 900 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine, un chiffre impressionnant que l’entreprise espère encore faire progresser. L’ajout de fonctionnalités avancées comme la création de vidéos par intelligence artificielle pourrait permettre à OpenAI de franchir le cap symbolique du milliard d’utilisateurs.

L’application Sora, pour sa part, ne disparaîtrait pas pour autant. Elle resterait disponible sur les boutiques numériques, même si sa popularité a nettement décliné, l’outil étant aujourd’hui sorti du classement des 100 applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store. De fait, seule une fraction des utilisateurs partage encore ses créations via l’interface dédiée.

Génération vidéo par IA : des coûts technologiques considérables

Si la démocratisation de la vidéo générée par intelligence artificielle ouvre des perspectives inédites, elle pose également d’importants défis économiques pour OpenAI.

Produire une vidéo à partir d’un modèle d’IA reste en effet particulièrement coûteux en ressources informatiques. À l’heure actuelle, l’entreprise facture l’accès à son API Sora environ 0,10 dollar par seconde pour une vidéo en 720p.

Jusqu’ici, l’application proposait néanmoins trente générations gratuites par jour pour chaque utilisateur, une stratégie destinée à favoriser l’adoption de la technologie.

Mais si la création vidéo venait à être massivement utilisée via ChatGPT, les coûts opérationnels pourraient rapidement s’envoler. Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’ampleur des enjeux :

les dépenses liées à l’ inférence des modèles d’intelligence artificielle pourraient dépasser 225 milliards de dollars entre 2026 et 2030 ;

pourraient dépasser ; des systèmes de crédits payants , déjà expérimentés dans l’application Sora, pourraient être déployés à plus grande échelle dans ChatGPT ;

, déjà expérimentés dans l’application Sora, pourraient être déployés à plus grande échelle dans ChatGPT ; l’intégration de contenus exclusifs ou de licences populaires, comme certains personnages issus de franchises majeures, pourrait stimuler les achats intégrés.

Entre innovation technologique et défi de rentabilité

Au-delà de la prouesse technique, la question centrale reste celle de la monétisation de l’intelligence artificielle générative. OpenAI cherche désormais à transformer son immense base d’utilisateurs en source de revenus durable, sans pour autant freiner l’accessibilité de ses outils.

L’équation demeure délicate : démocratiser la création vidéo par IA tout en maîtrisant des coûts d’infrastructure colossaux.

Une chose semble toutefois acquise : avec l’intégration potentielle de Sora dans ChatGPT, OpenAI entend poursuivre sa stratégie d’innovation et renforcer les synergies entre ses technologies phares. Une nouvelle étape qui pourrait redéfinir la place de la génération vidéo par intelligence artificielle dans l’écosystème numérique mondial.