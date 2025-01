Donkey Kong Country Returns HD disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Donkey Kong Country Returns HD arrive aujourd’hui sur Nintendo Switch. Écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneaux-canons, montez à bord de chariots de mine, et bien plus dans votre périple sur l’île de Donkey Kong. Bénéficiant d’une refonte graphique, cette version du jeu de plateformes Donkey Kong comprend certaines caractéristiques des opus Wii et Nintendo 3DS, dont les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

L’infâme tribu Tiki Tak a hypnotisé les habitants de l’île et fait main basse sur la réserve de bananes de Donkey Kong ! Notre héros à cravate et son fidèle acolyte Diddy Kong partent sans attendre à la poursuite des malfrats pour leur montrer qu’on ne vole pas impunément la nourriture préférée des Kongs ! Tout au long de 80 niveaux répartis sur 9 mondes dont chacun se termine par un combat de boss monstrueux, nos héros devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour récupérer les bananes qui leur ont été volées. L’obtention de tous les secrets, objets à collectionner et médailles du mode chrono nécessitera en outre une grande maîtrise du jeu de plateformes !

Donkey Kong Country Returns HD propose des graphismes améliorés et intègre des éléments des versions Wii et Nintendo 3DS du jeu, notamment la possibilité d’utiliser les commandes par mouvement ou les boutons, la version originale pour corser le défi, la version moderne, qui permet de profiter de cœurs et d’objets supplémentaires, mais aussi les huit niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

En outre, il sera possible de donner une manette à un proche pour que celui-ci incarne Diddy Kong en coopération locale. Diddy peut utiliser son jet pack pour réaliser des sauts difficiles, et se servir de son fidèle Kawouetto-flingue pour repousser les ennemis.