La mise à jour Reforged de World of Tanks Blitz arrive, propulsée par Unreal Engine 5

World of Tanks Blitz, est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère avec la prochaine mise à jour Reforged, la plus importante de l’histoire du jeu. Depuis plus d’une décennie, World of Tanks Blitz est devenu la référence en matière de combats de chars amusants et captivants. Le jeu réunit plus de 180 millions de joueurs dans le monde, propose plus de 500 chars historiques et fictifs, 11 modes de jeu et plus de 30 cartes. La mise à jour Reforged permettra d’afficher des graphismes de pointe en jeu grâce à Unreal Engine 5. Le jeu bénéficiera également d’une physique améliorée, d’une progression et des systèmes de commandant repensés, et bien plus encore.

Cette mise à jour comprend :

Upgrade to Unreal Engine 5 : The tools available in the Unreal Engine 5 will accelerate development, enhance gameplay, and enable a visual blend of realism and fantasy.

: The tools available in the Unreal Engine 5 will accelerate development, enhance gameplay, and enable a visual blend of realism and fantasy. Revamped Physics and Graphics : Stunning visuals offer detailed and vibrant tanks, dynamic lighting, impressive particle effects, and more realistic tank movements.

: Stunning visuals offer detailed and vibrant tanks, dynamic lighting, impressive particle effects, and more realistic tank movements. New Commanders : A redesigned Commander system introduces a variety of new crew leaders with unique backstories and abilities.

: A redesigned Commander system introduces a variety of new crew leaders with unique backstories and abilities. New ‘Tanks Sets’ System : A streamlined progression system that organizes vehicles into themed groups, making it easier and more enjoyable to expand a collection.

: A streamlined progression system that organizes vehicles into themed groups, making it easier and more enjoyable to expand a collection. Revitalized Maps : Beloved battlegrounds are reborn with advanced visuals, weather effects, and refined map layouts for more immersion and more strategy.

: Beloved battlegrounds are reborn with advanced visuals, weather effects, and refined map layouts for more immersion and more strategy. Mise à niveau Unreal Engine 5 : les outils disponibles dans l’Unreal Engine 5 accéléreront le développement, amélioreront le gameplay et permettront un mélange visuel de réalisme et de fantaisie.

: les outils disponibles dans l’Unreal Engine 5 accéléreront le développement, amélioreront le gameplay et permettront un mélange visuel de réalisme et de fantaisie. Physique et graphismes repensés : des graphismes époustouflants qui offrent des chars détaillés et vibrants, un éclairage dynamique, des effets de particules impressionnants et des mouvements de chars plus réalistes.

: des graphismes époustouflants qui offrent des chars détaillés et vibrants, un éclairage dynamique, des effets de particules impressionnants et des mouvements de chars plus réalistes. Nouveaux commandants : un système de commandant repensé introduisant une variété de nouveaux chefs d’équipage avec des histoires et des capacités uniques.

: un système de commandant repensé introduisant une variété de nouveaux chefs d’équipage avec des histoires et des capacités uniques. Nouveau système « Tanks Sets » : un système de progression simplifié qui organise les véhicules en groupes thématiques, ce qui rend l’agrandissement d’une collection plus facile et plus agréable.Cartes revitalisées : les champs de bataille renaissent avec des visuels avancés, des effets météorologiques et des dispositions de carte raffinées pour plus d’immersion et plus de stratégie.

NOTE : la progression des joueurs et les ressources précédemment acquises resteront inchangées, garantissant une transition en douceur vers ce nouveau chapitre passionnant de World of Tanks Blitz.

Le premier Ultra Test, qui permettra aux participants de tester la mise à jour avant son lancement à grande échelle, devrait commencer le 24 janvier, avec des tests supplémentaires prévus ultérieurement.Les joueurs peuvent s’inscrire pour un premier aperçu exclusif des nouvelles fonctionnalités ici : https://reforged.wotblitz.com.