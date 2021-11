DRAGON BALL: THE BREAKERS un nouveau jeu multijoueur asymétrique en ligne

Partager Facebook

DRAGON BALL: THE BREAKERS sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022. Le jeu sera également compatible avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un beta test fermé sera organisé sur PC et permettra aux joueurs de découvrir le jeu.

Situé dans l’univers de DRAGON BALL XENOVERSE, DRAGON BALL: THE BREAKERS vous permet d’incarner un ennemi emblématique de la franchise, le « Méchant », ou l’un des sept « Survivants » sans superpouvoirs. Le Méchant devra faire usage de toute sa puissance pour éliminer les Survivants. De leur côté, ces civils ordinaires pris au piège dans une faille temporelle où l’espace-temps est perturbé devront coopérer pour repousser le Méchant et utiliser la super machine à voyager dans le temps. Pour échapper à leur terrible ennemi, les joueurs pourront utiliser divers objets sur le champ de bataille.

En outre, les sauvegardes de DRAGON BALL: THE BREAKERS seront liées à DRAGON BALL XENOVERSE 2. Vous en saurez plus à ce sujet dans un futur proche.

« Nous sommes impatients de faire découvrir ce nouveau jeu à tous les fans de la franchise Dragon Ball ! », explique Ryosuke Hara, producteur de DRAGON BALL: THE BREAKERS, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. « Toute l’équipe de Dimps travaille dur pour proposer une nouvelle expérience multijoueur asymétrique à la fois très profonde et accessible à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer au beta test fermé ! »

Luttez contre un adversaire d’une force bien supérieure à la vôtre et préparez-vous à découvrir l’expérience de combat asymétrique ultime dans DRAGON BALL: THE BREAKERS !