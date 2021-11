LOGITECH G ET SHROUD PRÉSENTENT LA SOURIS DE JEU SANS-FIL LOGITECH G303 SHROUD EDITION

Partager Facebook

Logitech G, une marque de Logitech et leader de l’innovation en matière de technologies et d’équipements de gaming, en partenariat avec l’un des streamers les plus populaires au monde et ancien joueur professionnel, Michael « Shroud » Grzesiek, a présenté une version entièrement revisitée de la souris préférée de Shroud, la Logitech G303 Wireless Gaming Mouse. Cette nouvelle souris est pensée pour répondre aux exigences de performance et aux besoins spécifiques de Shroud.



« Avoir l’opportunité de concevoir une souris avec Logitech est un rêve devenu réalité. La G303 est ma souris préférée depuis toujours et en l’utilisant comme source d’inspiration pour concevoir ce modèle, nous avons créé la souris parfaite », a déclaré Shroud. « Collaborer avec Logitech G a été une expérience extraordinaire, et je suis vraiment fier du résultat final. J’ai hâte de la faire découvrir à tous mes fans ».



« Ce n’est un secret pour personne, Shroud prend le jeu au sérieux, et avoir le bon matériel est important pour ses performances », a déclaré Ujesh Desai, General Manager de Logitech G. « En collaborant avec Shroud, nous avons commencé avec la G303 originale, puis nous l’avons adaptée à sa main, calibrée à son toucher et créée une souris parfaitement adaptée à ses besoins. Si vous êtes un fan de Shroud, et que vous voulez le même outil qu’il utilise, alors cette souris est faite pour vous. «

Connu pour sa visée hors normes – et son obsession pour le sans-fil – Shroud aime la précision, la justesse, la forme et les sensations de la souris G303. Logitech G a travaillé en étroite collaboration avec lui pour comprendre exactement comment améliorer la G303 originale afin de répondre à ses exigences et à ses goûts. Logitech G a ainsi optimisé et actualisé la forme, repositionné les boutons latéraux, modifié l’emplacement des commandes, ajusté le poids, et est même allé jusqu’à inclure des marquages subtils afin d’indiquer l’emplacement approximatif de ses doigts sur la souris, tout cela dans le but de construire le produit parfait pour Shroud.



Grâce à un processus unique de collaboration au niveau de la conception, Shroud a travaillé avec divers outils pour adapter parfaitement la forme et la configuration de la souris à ses spécificités. En complément, Logitech G et Shroud ont eu des discussions intenses sur les éléments et les outils utilisés afin de s’assurer que la souris était dotée de la technologie la plus avancée.



La G303 Shroud Edition est dotée de la technologie LIGHTSPEED, qui offre une latence extrêmement faible et des performances fiables. La souris est également équipée du capteur exclusif HERO 25K de Logitech G, qui assure précision et rapidité, sans sacrifier l’énergie.

Les améliorations subtiles apportées à la souris, y compris les marques se rapprochant de la position des doigts, les panneaux latéraux translucides offrant une fenêtre sur sa technologie et les connexions USB-C étaient toutes requises par Shroud.



Avec un poids de 75 grammes, la Shroud G303 est légère, robuste et suffisamment confortable pour permettre une faible sensibilité DPI et une visée plus rapide. Si l’on ajoute à cela les 145 heures d’autonomie, les utilisateurs peuvent s’offrir des parties sans fin. Et bien sûr, la Logitech G303 Shroud Edition est disponible dans la couleur préférée de Shroud : le noir.



Prix et disponibilités

Disponible en novembre 2021, la souris de jeu sans fil Logitech G303 Shroud Edition sera vendue au prix de CHF 149.00. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web ou le Logitech blog.