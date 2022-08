Dragons : légendes des neuf Royaumes : nouvelle vidéo de gameplay

Partager Facebook

Le jeu proposera aux joueurs une aventure passionnante à travers les royaumes du monde caché, y compris le monde crépusculaire de la vallée des ténèbres et la grotte de cristaux des terres du roi. Le trailer en révèle davantage sur les quatre dragons uniques, leurs compétences et leurs capacités, ainsi que sur les puissants boss Dragons qu’ils doivent vaincre. Admirez Tonnerre, Bissocorn, Panache Wu et Wei s’envoler vers les combats et libérer certains de leurs pouvoirs étonnants, dont la glace et la vapeur, sur leurs boss dragons, comme Fault Ripper, qui peut riposter avec son flot de feu ardent !

Inspiré de la série originale DreamWorks Animation DreamWorks Dragons : The Nine Realms, les joueurs pourront voler et plonger à travers les différents royaumes en incarnant l’un des dragons de la nouvelle génération dans une quête épique pour sauver la famille de Tonnerre et les royaumes dragons. Les joueurs expérimentés pourront également se mettre à l’épreuve dans le mode « Défi », avec des niveaux rejouables qui deviendront encore plus difficiles une fois terminés.

Pour marquer la sortie du jeu, Outright Games inclura un livret spécial de quarante pages dans les éditions physiques du jeu sur toutes les plateformes. Ce livret permettra aux fans de se plonger dans les événements qui se sont déroulés pendant les 1300 ans qui séparent la fin des films Dragons de la nouvelle série. Ils pourront en apprendre davantage sur les personnages, les royaumes, la façon dont ils ont été formés.

DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes sera disponible le 23 septembre 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia et PC.