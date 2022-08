Back 4 Blood : la deuxième extension arrive le 30 août

Partager Facebook

Enfants du Ver mettra en lumière une toute nouvelle campagne d’histoire qui verra les joueurs se confronter à une nouvelle menace terrifiante. Pour aider à combattre cet adversaire inconnu, un nouveau personnage appelé Dan “Le Prophète”, un prédicateur autoproclamé de la fin des temps armé jusqu’aux dents fera son apparition. « Enfants du Ver » comprendra également huit skins de personnages exclusifs et 12 skins d’armes exclusifs, ainsi que de nouvelles armes, accessoires et cartes.

De plus, plusieurs nouvelles mises à jour de contenu gratuites ont été récemment ajoutées au jeu et sont disponibles pour tous les détenteurs de Back 4 Blood, comprenant de tout nouveaux skins, des objets légendaires, des cartes consommables, des emblèmes, des sprays et plus encore.

​Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif dans un univers de zombies, développé par Turtle Rock Studios. Le jeu est maintenant disponible sur consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.