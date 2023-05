Du sang sur les ondes : Showgunners est disponible sur PC

Partager Facebook

Cet hommage appuyé aux grands classiques du genre comme American Gladiator, RoboCop et The Running Man est disponible aujourd’hui sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store au prix de 28,99 €, avec 10% de réduction sur Steam et GOG jusqu’au 9 mai.

Showgunners – Deluxe Edition est également disponible aujourd’hui au prix de 41,73 €. Cette édition Deluxe comprend le jeu de base en plus d’un skin Neon Justice pour Scarlett, d’une copie numérique de la bande-originale complète du jeu et d’un artbook numérique, rempli de concept art et d’inspirations derrière la création du jeu, entre autres.

Dans une société futuriste déchirée par les inégalités et le changement climatique, une émission de télévision offre à des quidams désespérés l’opportunité de glaner gloire et fortune. Il leur faudra, pour cela, plonger dans l’arène et survivre à une série d’épreuves infernales, d’embuscades et de défis pour le plus grand bonheur d’un audimat assoiffé de sang.

Pour assouvir votre soif de vengeance, gérez une équipe de combattants uniques, terrassez vos rivaux surarmés et gagnez le cœur des fans, pour recevoir des colis spéciaux de vos sponsors et imposer votre nom au sommet de la chaîne alimentaire. Mais restez sur vos gardes : des puzzles et pièges diaboliques se dressent en travers de votre route, d’autant que le réalisateur de l’émission a quelques surprises dans sa manche pour épicer un peu l’action et booster l’audience.

Fonctionnalités clés :

Une histoire de vengeance : écrivez votre propre histoire dans ce spectacle inspiré d’American Gladiators version sci-fi et de films légendaires des années 80 tels que RoboCop, New York 1997 et The Running Man.

écrivez votre propre histoire dans ce spectacle inspiré d’American Gladiators version sci-fi et de films légendaires des années 80 tels que RoboCop, New York 1997 et The Running Man. Devenez une légende : défiez la mort grâce à votre sens aigu de la tactique pour gagner en popularité et devenir une star. Enregistrez vos confessions, signez des autographes et des partenariats pour vous assurer de précieux bonus pour l’émission.

défiez la mort grâce à votre sens aigu de la tactique pour gagner en popularité et devenir une star. Enregistrez vos confessions, signez des autographes et des partenariats pour vous assurer de précieux bonus pour l’émission. Un gameplay stratégique exigeant : plongez dans une campagne solo dont les affrontements stratégiques mettront votre sens tactique à rude épreuve, dans une grande variété de niveaux conçus à la main.

plongez dans une campagne solo dont les affrontements stratégiques mettront votre sens tactique à rude épreuve, dans une grande variété de niveaux conçus à la main. Créez l’escouade parfaite : assemblez votre équipe en profitant des nombreuses classes, dotées chacune de leur propre arbre de compétence. Personnalisez l’équipement de vos troupes en piochant parmi les armes, implants et gadgets disponibles pour répondre au défi imposé par chaque épisode.

Le futur du divertissement veut votre peau : affrontez de puissants rivaux équipés d’armes lourdes et d’augmentations cyborg, mais prenez garde aux pièges et retournements de situation imaginés par le réalisateur de l’émission. Il n’hésite jamais à tricher pour augmenter l’audimat et satisfaire le conglomérat qui l’emploie.

affrontez de puissants rivaux équipés d’armes lourdes et d’augmentations cyborg, mais prenez garde aux pièges et retournements de situation imaginés par le réalisateur de l’émission. Il n’hésite jamais à tricher pour augmenter l’audimat et satisfaire le conglomérat qui l’emploie. Laissez les fans décider de votre sort avec le Mode Twitch* : les streamers peuvent inviter leur communauté à rejoindre le carnage en votant en temps réel sur les événements qui rythmeront la partie. Vos fans vont-ils voler à votre secours en cas de coup dur, et alimenter le train de la hype, ou préféreront-ils vous mener à votre perte ?

Une démo gratuite de Showgunners est également disponible sur Steam.