EA SPORTS annonce Super Mega Baseball 4

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les fans de Super Mega Baseball peuvent incarner plus de 200 des légendes du baseball professionnel, dont David « Big Papi » Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron et plus encore au côté des stars de la Super Mega league. Le Hall of Famer du baseball David Ortiz est également le tout premier athlète présent sur la jaquette de la Franchise pour Super Mega Baseball 4, qui sera lancé dans le monde entier le 2 juin sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam avec le cross-play cross-plateformes et cross-gen.

Le Hall of Fame du baseball David Ortiz déclare: « C’est un honneur incroyable d’être le premier athlète sur la jaquette de Super Mega Baseball et d’être reconnu en tant que légende du baseball au côté d’autres icônes du sport pour la première fois dans la série. Super Mega Baseball 4 sera une expérience divertissante et impressionnante pour ls fans qui capture parfaitement l’humour et la personnalité du baseball. »

EA SPORTS bâtit le futur des expériences interactives de sport et Super Mega Baseball 4 est la deuxième expérience de baseball de EA SPORTS lancée en 2023, et est la première expérience de baseball de EA SPORTS sur les plateformes HD depuis plus d’une décennie. Soutenu par une multitude de fonctionnalités réclamées par les fans et six tout nouveaux stades, chaque recoin de Super Mega Baseball 4 possèdera un niveau de graphisme de grande qualité avec la plus importante mise à jour de la présentation de l’histoire de la série et de toutes nouvelles options avancées de jouabilité.

Scott Drader, Studio Director & Senior Producer du Studio Metalhead, ajoute: « Notre équipe est ravie de lancer le nouveau chapitre de la série Super Mega Baseball avec la puissance de EA SPORTS derrière nous pour la première fois. Que vous soyez un joueur de Super Mega Baseball ou bien un nouveau fan qui souhaite découvrir la franchise pour jouer et connecter avec des amis autour de l’amour pour le sport, Super Mega Baseball 4 a quelque chose à offrir pour tout le monde. J’ai hâte que les fans puissent y jouer quand le jeu sortira le 2 juin. »

Le jeu inclut une multitude de nouvelles fonctionnalités à travers différents modes de jeu tels que Exhibition, Franchise, Pennant Race, Saison et Ligues En Ligne dont:

– Légendes du baseball: plus de 200 légendes du baseball sont intégrées à travers Super Mega Baseball 4, dont les personnages favoris Super Mega Baseball. Jouez dans une ligue de légendes du baseball par équipes organisées par époque, ou bien mélangez les avec la Shuffle Draft, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de sélectionner à la fois des Légendes et des All-Stars Super Mega pour créer une équipe unique

– Nouvelles plateformes et Cross-Play: Super Mega Baseball 4 est étendue à la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S pour la première fois, dont le très important cross-play dans les modes Pennant Race et Ligues En Ligne sur les nouvelles plateformes, ainsi que sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, et PC.

– Demandes de la Communauté: de la toute nouvelle Shuffle Draft inspirée des jeux de carte, aux caractéristiques de joueurs étendus et au tout nouveau système d’alchimie qui ajoute un nouveau niveau de stratégie, des douzaines d’améliorations réclamées par les fans, tels que les runs automatiques, les joueurs mixtes, les terrains agrandis, la personnalisation de la liste de joueurs livres et plus encore – qui se combinent pour ajouter plus de profondeur au gameplay

– Graphismes: faites l’expérience du baseball authentique et léché, propulsé par de nouvelles caméras, des cinématiques et un éclairage qui apporte un environnement réaliste au sein de chaque stade

– Audio: de nouvelles foules, voix-off, et des bruitages d’ambiance pour offrir au son du jeu une importante mise à jour des tribunes jusqu’au diamant. De plus, les joueurs seront plongés dans les sons du baseball avec une toute nouvelle bande-son avec une musique originale et de licence

Super Mega Baseball 4 sera disponible sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 pour la première fois de la franchise, ainsi que sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC avec cross-play