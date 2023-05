EA SPORTS F1 23 arrive le 16 juin 2023

Partager Facebook

En plus du retour de l’épique mode histoire Point de Rupture, F1 23 comprend toutes les écuries, tous les pilotes et tous les circuits de la saison 2023, y compris le très attendu Grand Prix de Las Vegas et le circuit international de Lusail, au Qatar. Désormais en partenariat avec la marque EA SPORTS, le double champion du monde Max Verstappen est confirmé en tant que star de la couverture de l’Édition Champions de F1 23, en exclusivité numérique.

« Le retour du mode histoire Point de Rupture permet aux joueurs de s’immerger dans l’univers de la course et offre un regard unique sur la F1 en plus des caractéristiques de course authentiques coutumiers de nos joueurs », a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters. « Notre relation étroite avec les équipes nous a permis d’affiner notre modèle de maniabilité, d’ajouter plus de réalisme au jeu à la manette, et d’implémenter un nouveau système d’encodage des couleurs utilisé au cinéma et à la télévision pour créer une expérience plus fidèle à la réalité. »

Point de Rupture revient pour un nouveau chapitre audacieux qui suit les carrières du jeune espoir Aiden Jackson et du protagoniste Devon Butler, désormais coéquipiers au sein de l’écurie Konnersport Racing Team, une organisation naissante qui espère s’imposer face aux équipes et pilotes de F1® du monde réel. Avec de nombreux nouveaux personnages, nouvelles rivalités et nouveaux défis, tous deux visent à faire passer leur carrière au niveau supérieur, mais le chemin sera semé de rebondissements et d’embûches.

La maniabilité de F1 23 a été améliorée par rapport à la saison dernière, ce qui permet une conduite plus prévisible. La nouvelle physique des véhicules donne également aux voitures une meilleure traction lors du freinage, de l’accélération et des virages. En intégrant les retours d’une véritable écurie de F1®, un meilleur équilibre entre l’aérodynamisme et l’adhérence des pneus donne des sensations plus réalistes. Les améliorations apportées au couple et à l’inertie du moteur apportent également un contrôle de l’accélérateur plus authentique et offrent un meilleur niveau de connexion avec la voiture. Parallèlement à ces améliorations, la technologie Precision Drive offrira aux joueurs utilisant une manette plus de contrôle et de confiance dans les moments cruciaux.

Suite aux retours de la communauté, la course de 35% fera son apparition, offrant un compromis parfait entre les options de course courte et longue. De plus, les drapeaux rouges ajoutent un nouvel élément stratégique à F1 23, la capacité à réagir rapidement permettant de changer l’issue d’une course, pour le meilleur et pour le pire. Outre le calendrier complet de la saison 2023, qui s’étend à Las Vegas et à Lusail, le jeu propose également trois circuits historiques, avec le Paul Ricard (France), Shanghai (Chine) et Portimão (Portugal), tous confirmés pour le lancement.

L’introduction du hub F1 World offre une expérience nouvelle avec un contenu directement inspiré du calendrier du monde réel. En permettant aux joueurs de découvrir le monde complexe de la Formule 1®, F1 World rassemble plusieurs modes de jeu, dont le contre-la-montre et le Grand Prix et propose une nouvelle façon de jouer. Le nouveau système de progression permet aux joueurs de monter en niveau en relevant des défis pour débloquer des améliorations de voiture, de nouvelles livrées, des combinaisons de course et des casques. Un nouveau système d’évaluation de la sécurité relie le mode en ligne et le mode hors ligne, ce qui encourage les pilotes à conduire leurs voitures de manière prudente. Ce système permet également de regrouper plus efficacement les pilotes partageant la même vision afin d’améliorer les courses en ligne.

L’édition numérique exclusive F1 23 Édition Champions inclut du contenu issu du Grand Prix de Las Vegas pour une durée limitée, le pack Race Wear de Max Verstappen, le pack Point de rupture avec 2 icônes et un objet cosmétique, la possibilité d’améliorer votre version console vers la génération suivante, quatre nouvelles icônes Mon Écurie, un boost d’XP, le pack F1 World Bumper, 18 000 PitCoin et un accès anticipé de trois jours à partir du 13 juin. L’Édition Standard physique et numérique mettant en vedette Charles Leclerc, ambassadeur d’EA SPORTS, aux côtés de Lewis Hamilton et Lando Norris sera disponible à partir du 16 juin avec le pack F1 World Starter et 5 000 PitCoin pour ceux qui précommandent le jeu.

F1 23 sortira sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.