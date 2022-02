Dynasty Warriors 9 Empires : Un nouvel empire s’élève !

Partager Facebook

DYNASTY WARRIORS 9 Empires est désormais disponible sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam®, Google Stadia™, PlayStation®4 et en dématérialisé sur PlayStation®5. Le titre ajoute de nouveaux éléments stratégiques à leur nouvel opus en 1 contre 1 000, tandis que les joueurs s’apprêtent à partir à la conquête de la Chine antique en usant de courage et de sagesse.

DYNASTY WARRIORS 9 Empires permet aux joueurs de découvrir l’histoire des Trois Royaumes et d’incarner l’un des 94 officiers de DYNASTY WARRIORS 9. Les fans peuvent désormais partir en mission pour renverser les forces ennemies et assiéger leur forteresse, mais aussi user de politique afin de parvenir à leurs fins, élaborant des alliances tout en mettant en place des plans secrets dans leur quête de domination du royaume.

Le jeu propose des scenarios qui transportent les joueurs à différentes périodes de l’histoire, leur permettant de vivre divers moments historiques tels que la rébellion des Turbans Jaunes ou encore la bataille de Chibi. Cependant, ils ne doivent pas nécessairement suivre le cours historique des événements et peuvent choisir leur propre voie pour réussir.

Réécrivez l’histoire des Trois Royaumes en unifiant par exemple la Chine avec tous les officiers Wu toujours en vie, ou bien en rassemblant tous vos officiers favoris sous un même commandement, ou encore en allumant l’étincelle de la rébellion pour prendre le contrôle de la carte !

De plus, les joueurs pourront profiter du mode création, très complet, leur permettant ainsi de créer leurs propres officiers avant de les mener au combat. Ils choisiront différentes coiffures, couleurs de peau ou encore plusieurs tatouages et armures pour créer le héros ou le vilain de leurs rêves dans leur quête de grandeur et de pouvoir.