Rendez-vous galant en enfer : Infernax est disponible

Les cupidons The Arcade Crew et Berzerk Studio vous ont trouvé le rendez-vous galant idéal pour la Saint Valentin : Infernax est un charmant compagnon de route, à vous faire voler par delà les cimetières lugubres et les marécages poisseux jusqu’à en perdre pied. Le fringant jeu d’action aventure rétro est disponible sur Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Game Pass, PC Game Pass et Xbox Cloud Gaming. Infernax, c’est avant tout une promesse les yeux dans les yeux : celle de satisfaire votre soif de défis et de carnage avec tout ce que les pixels ont à offrir, comme à l’époque bénie de la NES. Le jeu bénéficie d’une réduction de 10% sur l’eShop et sur Steam jusqu’au 20 février, mais n’allez pas croire pour autant que votre rencard est radin.

Vous accompagnerez le virevoltant Alcedor, jeune Duc d’Upel, dont le retour triomphal du combat est gâché par une invasion infernale et barbare. La terre qui l’a vue naître n’est que l’ombre d’elle-même, et il lui revient naturellement de terrasser le mal qui ronge ces lieux autrefois prospères. Alors que la populace est crispée par la peur des phénomènes indicibles qui ravagent les environs, et que les ténèbres semblent toujours plus profondes et terrifiantes, le monde a plus que jamais besoin d’un héros pour reprendre sa destinée en main. Au boulot !

Alcedor entend écrabouiller l’horreur dans sa forme la plus brute avec sa fidèle masse d’armes. Cette croisade en solitaire aux confins de l’outremonde lui ouvrira le chemin vers moults secrets, compétences et sortilèges à maîtriser pour développer son arsenal. Pour renvoyer les forces du mal en enfer sans toucher les 20 000 francs, il devra assumer les décisions cornéliennes qui se présenteront à lui pour façonner le destin d’Upel, mais aussi pour écrire sa propre légende. Plusieurs voies s’ouvriront à lui en fonction des choix moraux qu’il aura le courage ou non de faire. Le défi qui vous attend est loin d’être tendre, surtout en mode hardcore classique, mais il est également possible de découvrir cette aventure exceptionnelle de manière plus décontractée (mais pas moins exigeante) pour profiter des richesses du jeu, quelle que soit votre manière de jouer.