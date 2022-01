EA SPORTS DÉVOILE L’ÉQUIPE DE L’ANNEE FIFA 22 CHOISIE PAR LE VOTE DES FANS

Des millions de fans à travers le monde ont voté pour leurs joueurs favoris du 10 au 17 janvier dernier parmi une liste de 80 nominés pour établir le 11 de départ de cette année. Les éléments TOTY seront disponibles dans le mode de jeu FIFA Ultimate Team durant la semaine prochaine, en commençant par les attaquants le 21 janvier 2022.

David Jackson, VP of Brand d’EA SPORTS FIFA, commente : « L’Équipe de l’Année EA SPORTS FIFA est la voix authentique de millions de fans de football, qui scrutent les meilleurs joueurs du monde et votent pour ceux dont ils estiment qu’ils ont eu le plus grand impact dans ce sport magnifique en 2021. Année après année, nous sommes exaltés par l’engagement de notre communauté footballistique à travers le monde et nous sommes honorés à l’idée de présenter leur XI élu dans FIFA 22. »