Bob l’éponge arrive dans Hot Wheels Unleashed

Mattel et Milestone annoncent le lancement de la saison « Bob l’éponge » dans Hot Wheels Unleashed.

Jusqu’au 29 mars 2022, les joueurs peuvent profiter d’un grand nombre de contenu gratuit et premium à débloquer dans de nouveaux défis spécialement conçus pour l’occasion. La saison « Bob l’éponge » contient les six véhicules suivants : Bob l’éponge, Sandy Écureuil, Carlo Tentacule, Plankton, Mr. Krabs et Patrick Étoile, ainsi que des objets de personnalisation pour le sous-sol et le profil, et bien plus encore.