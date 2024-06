EA SPORTS fait vivre l’UEFA EURO 2024

Partager Facebook

EA SPORTS FC 24 invite les joueurs sur le terrain en Allemagne avec une expérience immersive de l’UEFA EURO 2024 retranscrivant fidèlement les détails du tournoi, des mises à jour des kits des équipes nationales aux stades plus vrais que nature, en passant par les visages des stars mis à jour pour faire apparaître les visages des meilleurs joueurs européens sur la scène internationale. ​ ​

​​

​« Nous sommes ravis d’annoncer la présence de l’UEFA EURO 2024 dans EA SPORTS FC et de le voir en action dans le cadre de la prochaine phase finale de l’eEURO », a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur du marketing de l’UEFA. « La portée mondiale d’EA SPORTS FC permettra à des millions de fans de se connecter et de vivre le tournoi comme jamais auparavant et de mener virtuellement leur nation préférée, de la phase de groupe jusqu’aux matchs à élimination directe. »

​​

​Les joueurs pourront mener leur pays, jouer en tant que star de l’équipe nationale de leur choix ou en tant que joueur personnalisé. Le tournoi offre aux joueurs une variété de modes pour se frayer un chemin vers la gloire : en mode tournoi solo, en coup d’envoi, ou en face à face contre des amis en ligne. ​

Dans le mode Lead Your Nation, les fans pourront se placer au cœur de l’UEFA EURO 2024 en menant leur nation à la victoire, en prenant le tournoi d’assaut dans la peau d’un véritable footballeur ou avec un joueur personnalisé. Au fil des étapes, les fans pourront choisir de parcourir le tournoi en tant que joueur, tout en profitant de la possibilité de réaliser des exercices d’entraînement pour gagner des PlayStyles, améliorant ainsi leur jeu sur le chemin du trophée. ​

Les joueurs pourront également découvrir l’UEFA EURO 2024 dans un mode Tournoi solo qui leur permettra d’écrire (ou de réécrire) l’avenir de leur nation. En choisissant entre l’un des 24 pays qualifiés, ou une autre nation européenne, les fans pourront se frayer un chemin jusqu’aux matchs à élimination directe. ​

En mode Coup d’envoi, les fans pourront se défier les uns contre les autres ou jouer contre l’IA du CPU dans une expérience de tournoi authentique, en choisissant un match de la phase de groupe ou en tour à élimination directe, y compris les rencontres mises à jour du « Match du jour » qui reflètent les matchs réels du tournoi.

Il sera également possible de s’affronter entre amis et de vivre l’effervescence du tournoi de l’UEFA EURO 2024 grâce à des rencontres dans le mode “Amicaux en ligne”. ​



​De nombreux ​ « Défis » permettront aux fans de vivre une expérience UEFA EURO 2024 unique tout en obtenant des récompenses qui pourront être débloquées/utilisées dans Ultimate Team, Clubs, ainsi que dans le mode Carrière de Joueur et Carrière de Manager. ​

​​

​En outre, les joueurs pourront profiter du contenu de l’UEFA EURO 2024 dans Ultimate Team, avec un certain nombre de campagnes thématisées autour de l’action se déroulant en direct en Allemagne. Ces campagnes récompensent les joueurs prêts à mener leur nation sur le chemin de la gloire, les stars qui émergent pendant les phases de groupe, les Greats of the Game qui ont brillé lors des tournois passés, et les meilleurs joueurs sur l’ensemble du mois, alors que la grande fête du football apporte de la ferveur et des Éléments Joueur ​ revalorisés dans Ultimate Team. ​

​​

​L’UEFA EURO 2024 arrivera également sur EA SPORTS FC Mobile du 12 juin au 25 juillet, avec un événement dans le jeu où les utilisateurs pourront vivre la campagne complète avec les 24 pays qualifiés, et se lancer dans Key Match, une toute nouvelle façon de jouer certaines rencontres de l’UEFA EURO 2024 dans le monde réel. EA SPORTS FC Mobile proposera également un mode Tournoi pour jouer des matchs PvE, toujours plus authentique avec deux stades, les drapeaux et bannières des sélections nationales, les transitions de retransmission et la chanson de l’UEFA EURO 2024.