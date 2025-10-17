EA SPORTS FC 26 dévoile un maillot Manchester City en édition spéciale avec PUMA, doté de la technologie NFC

Partager Facebook

Cette édition spéciale du maillot de l’équipe première de Manchester City a été conçue pour faire le lien entre les univers numériques et physiques du football. Il intègre une puce NFC personnalisée, directement insérée dans l’emblématique blason du club.

En approchant un smartphone du blason, les fans peuvent débloquer des expériences numériques exclusives et des récompenses en jeu dans EA SPORTS FC 26, ainsi que des surprises signées Manchester City et PUMA. Ce maillot devient ainsi un véritable point d’accès interactif, destiné à renforcer le lien entre le club et sa communauté.

L’équipe masculine de Manchester City portera ce maillot lors de certaines rencontres à l’extérieur de l’UEFA Champions League, à commencer par le match face à Villarreal le 21 octobre. De son côté, l’équipe féminine portera cette tenue lors de plusieurs matchs nationaux au cours de la saison.

Au cœur de cette innovation se trouve l’engagement d’EA SPORTS FC à redéfinir la manière dont les fans interagissent avec le jeu. Portés par le mantra de cette année, “Le Club est à toi”, les trois marques se sont associées pour concevoir une collection qui célèbre l’identité d’EA SPORTS FC tout en reflétant le football rapide et offensif de Manchester City.

Le design central met en avant un motif triangulaire saisissant, reflet de l’esthétique emblématique d’EA SPORTS FC. Inspiré par son rôle de forme dominante dans les tactiques footballistiques, ce triangle est désormais le motif phare du logo et de l’identité visuelle du jeu. Influencé par les schémas de passes et les coups arrêtés qui rythment le football, le triangle d’EA SPORTS FC est devenu un élément visuel iconique, reconnu comme une forme distinctive et partie intégrante du gameplay depuis ses débuts. Le triangle se décline en formes turquoise et métalliques sur une base vert forêt sombre, offrant un lien audacieux mais authentique avec l’identité visuelle du jeu.

Le design est complété par un col rond vert clair ainsi que la puce NFC mise en évidence au centre de l’emblématique blason métallique de Manchester City.

Expérience des fans et récompenses :

Les fans d’EA SPORTS FC pourront découvrir le maillot en jeu dès le 28 octobre, disponible dans les modes Coup d’envoi, Carrière et Clubs.

Les fans qui achèteront le maillot recevront l’ensemble complet dans FUT du 19 novembre au 19 janvier (via attribution) et à partir du 28 novembre via la boutique en jeu.

En s’enregistrant via le blason NFC, les fans pourront débloquer des récompenses en jeu, incluant le maillot dans FUT, des objets personnalisés dans Clubs, et des sélections exclusives de joueurs prêtés de Manchester City.

Deux périodes d’accès sont prévues : : du 15 octobre au 12 novembre et du 13 novembre au 12 janvier 2026.

Tout au long de la saison, le blason NFC accueillera également des compétitions et des lots, grâce à Manchester City, PUMA et EA SPORTS FC.

Le maillot est disponible à l’achat sur PUMA.com, dans les boutiques officielles de Manchester City ainsi que chez certains détaillants sélectionnés dans le monde entier.