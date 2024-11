EA SPORTS FC et le complexe du Z5 renouvellent leur partenariat

Partager Facebook

EA SPORTS FC et le complexe du Z5 sont heureux d’annoncer le renouvellement pour une deuxième saison de leur initiative locale visant à soutenir des jeunes de la Castellane. Le programme FC FUTURES s’inscrit dans une volonté de soutenir le football de proximité, et de permettre un accès privilégié au terrain du Z5 à Aix en Provence tout au long de l’année, mais aussi à des stages durant les vacances, des tenues, un encadrement et le transport à des enfants qui actuellement ne disposent d’aucun accès.

​

​FC FUTURES est une initiative mondiale d’EA SPORTS FC et vise à investir de manière significative dans le football de proximité à l’échelle mondiale, dans le but de développer la pratique du ballon rond pour tous. Cette initiative a permis à plus de 170 000* personnes d’accéder au football au cours de sa première année.

​

​Au cours de cette deuxième année, 20 enfants pourront bénéficier de 34 séances d’entraînement hebdomadaires d’une heure et demie chacune, ainsi que de 4 stages d’une semaine complète (9h à 17h) durant les vacances. Chaque enfant recevra également gratuitement une tenue complète pour l’année, leur permettant de participer au programme dans les meilleures conditions possibles. À travers cette initiative, nous investissons 5 500 heures de coaching sur l’année pour ces 20 jeunes joueurs, renforçant ainsi notre engagement envers leur croissance et leur développement, tant sur le terrain qu’en dehors.

​

​Zinédine Zidane évoque le programme et déclare : « C’est important pour moi de voir ce programme se développer avec EA SPORTS FC, au Z5. Le football, à travers les éducateurs, un club, est aussi un moyen d’enseigner aux enfants des valeurs importantes de vie, le respect, l’importance du travail, l’abnégation…Quand je les regarde finalement apprendre en jouant, je me dis qu’on est aussi dans notre rôle. Si on peut être inspirant c’est magnifique !

​

​L’impact du programme est déjà visible. Les parents des enfants bénéficiant du programme FC FUTURES témoignent : “Mon fils Amar s’amuse tellement à chaque entraînement et il apprend plein de choses ! Il adore vraiment le foot, et chaque séance est une nouvelle découverte pour lui. Les coachs sont super gentils et encouragent tous les enfants, ce qui rend tout ça encore plus agréable. Amar est toujours impatient d’y aller et il est vraiment fier de sa nouvelle tenue, qui est magnifique ! Un immense merci à EA SPORTS et au Z5 pour permettre à tant d’enfants de la Castellane de jouer au foot. C’est incroyable de le voir si heureux et épanoui grâce à cette expérience ! Cela lui offre une super chance de grandir, de se faire des amis et de s’amuser avec ses copains !” Parents d’Amar, 8 ans

​

​“C’est vraiment super depuis que j’ai commencé l’école de foot ! À chaque entraînement, je m’amuse énormément et j’apprends plein de nouvelles techniques qui m’aident à devenir meilleur. Les coachs sont vraiment très gentils avec nous, toujours là pour nous encourager et nous motiver. Grâce à cette expérience, je me sens plus confiant et je me suis même fait de nouveaux amis ! En plus, j’ai reçu une tenue trop belle qui me rend encore plus fier de jouer. Cela me donne envie de me dépasser et de m’améliorer chaque jour.” Ilyas, 7 ans

​

​Les éducateurs et entraîneurs sont également enthousiastes à l’idée de prolonger le programme. L’un d’eux explique : « Depuis le début de la saison, voir les enfants s’épanouir sur le terrain est un vrai bonheur ! Cette deuxième année de partenariat nous permet de transmettre, via l’école de foot ZFC, des valeurs essentielles comme le respect, l’esprit d’équipe et la persévérance. En peu de temps, les enfants progressent, appliquent les consignes et montrent une grande assiduité. Nous remercions chaleureusement EA SPORTS et le Z5 pour cette opportunité unique, qui contribue à leur épanouissement et à leur confiance en eux, tant dans le sport que dans la vie. » Rayan – Coach FC Castellane.

​

​EA SPORTS FC et le complexe du Z5 sont impatients de poursuivre cette initiative en saison 2, permettant non seulement un accès au football, mais aussi des moments inoubliables à des enfants de la Castellane.