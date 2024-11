Unrailed 2: Back On Track lance son Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

Cette nouvelle vidéo illustre tout le potentiel de fun de ce bac à sable coopératif chaotique : imaginez donc des équipes d’animaux adorables collaborer pour déjouer les nombreux pièges qui émergent d’environnements en constante évolution, en plus de boss à bouter à l’aide d’outils et d’améliorations qu’il faudra débloquer en chemin. Il y a tant de choses à faire pour maintenir le train sur de bons rails jusqu’à la prochaine gare !

Unrailed 2: Back on Track est avant tout une question d’entraide. Pour éviter que la locomotive déraille comme pour se concerter entre les niveaux, la communication et la coordination sont les clés : choisissez ensemble quelles améliorations débloquer pour répondre aux défis qui s’annoncent, mais aussi quelle route emprunter alors que les chemins les plus périlleux promettent les meilleures récompenses. Débloquez de nouveaux biomes, moteurs et plus encore tout en vous préparant à tout : aucune expédition ne ressemble à la précédente dans ces environnements générés de manière procédurale et constellés d’embranchements.

Embarquez jusqu’à trois amis à vos côtés pour encore plus de fun, que ce soit en coopération locale ou en ligne. Les équipées les plus compétitives pourront même affronter frénétiquement d’autres escouades grâce au mode versus en 4 contre 4. Les sommets du classement mondial sont en jeu !

L’autre grande nouveauté de ce Unrailed 2: Back on Track est le mode Terrain Conductor, qui laisse éclater votre créativité au grand jour avec la possibilité de concevoir des cartes à partager avec vos amis et l’ensemble de la communauté. L’inspiration viendra peut-être de vos semblables : n’hésitez pas une seconde à essayer les créations des autres cheminots du monde entier !

Unrailed 2: Back on Track est disponible en Accès Anticipé sur Steam.