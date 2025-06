Echoes of the End arrive cet été

Le nouveau trailer dévoile, pour la première fois, un monde à couper le souffle, une magie redoutable et une intrigue émouvante axée sur les personnages.

Echoes of the End suit Ryn, née avec des capacités magiques imprévisibles, qui tente de sauver son frère de l’emprise d’un terrible empire au bord de la guerre. Aux côtés d’Abram Finlay, un savant hanté, elle devra lever le voile sur un complot qui pourrait raviver d’anciennes querelles et ainsi plonger le monde d’Aema dans le chaos.

Portée sur la confiance, le sacrifice et la rédemption, l’histoire se déroule en dix chapitres authentiques et remplis de cinématiques impressionnantes, de personnages mémorables et de décisions importantes.

Echoes of the End sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox Series X|S cet été. Les joueurs peuvent d’ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam.

Caractéristiques clés :

Une histoire épique : avec le moteur Unreal Engine 5 et la capture de mouvements, la narration prend vie grâce à un casting exceptionnel de voix et d’acteurs. Elle met en vedette les voix d’Aldís Amah Hamilton dans le rôle de Ryn et de Karl Ágúst Úlfsson dans le rôle d’Abram.

Lorsque la magie rencontre l’acier : maîtrisez des combats rapides alliant le maniement de l’épée à des pouvoirs magiques dévastateurs. Affrontez des ennemis aussi bien humains que monstrueux et faites face à des combats de boss épiques qui exigeront stratégie et habileté.

Énigmes et survie : utilisez les capacités magiques de Ryn pour résoudre les énigmes et les obstacles environnementaux qui vous attendent. Manipulez la gravité, lancez des sorts créant des illusions et remodelez le monde qui vous entoure.

Un monde vivant à traverser : contrôlez le temps et la gravité en naviguant dans un monde époustouflant inspiré de la beauté brute de l’Islande, des champs de lave en fusion aux ruines gelées.

Un compagnon essentiel : collaborez avec Abram pour combattre, explorer et résoudre des puzzles et casse-têtes. Votre lien se développera tout au long du jeu, influençant le gameplay et l’histoire.

Une musique originale : Echoes of the End propose une bande originale riche en émotions, composée par Viktor Ingi Guðmundsson, mêlant ambiance sonores dignes d’un film aux influences islandaises traditionnelles.

Le monde d’Aema

Autrefois unie sous un puissant empire, Aema est aujourd’hui une terre fragmentée, marquée par la guerre, la nostalgie et la magie. Des cités englouties sous les falaises de glace aux champs de bataille brûlés, les joueurs parcourront un monde qui se souvient de son passé et qui sera façonné par chacun de leurs choix.

Chacun des dix chapitres introduit de nouveaux ennemis, de nouveaux défis à relever et de nouveaux moments d’émotion, rendant Aema vivant, dynamique et profondément immersif.

Un jeu définitivement islandais

Développé à Reykjavík, en Islande, Echoes of the End est le premier titre de Myrkur Games, un studio fondé par un noyau de créateurs de monde et de développeurs passionnés par la construction d’un univers spectaculaire.

Echoes of the End, sera disponible cet été sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.