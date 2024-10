EDENS ZERO, l’œuvre de Hiro Mashima, arrive sur consoles et PC en 2025

Dans EDENS ZERO, puisez dans le pouvoir inné d’un personnage et utilisez-le à travers l’Ether Gear, tout en revivant des moments marquants de l’histoire originale et en créant la vôtre !

Shiki vit dans le royaume de Granbell entouré par des machines, lorsqu’il rencontre les premiers visiteurs de la planète depuis 100 ans, la streameuse Rebecca et son chat bleu Happy.

Ce nouveau groupe d’amis se lance alors dans une épopée pour trouver « Mother », qui fait la taille d’une planète.

Leurs aventures consisteront à vaincre de puissants ennemis, se faire de nouveaux amis et explorer l’univers à bord de l’Edens Zero, vaisseau qui appartenait à la machine Ziggy, qui avait endossé le rôle de père de Shiki et était également nommé « Demon King ».

Cet action RPG rassemblera Shiki, Rebecca, Weisz, Homura et d’autres personnages appréciés du célèbre manga sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC(Steam/Windows) en 2025.