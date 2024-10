PEUGEOT COMPLÈTE SA GAMME DE VEHICULES ELECTRIQUES AVEC LA NOUVELLE PEUGEOT E-408 : INATTENDUE SOUS TOUS LES ANGLES, 100% ÉLECTRIQUE

Partager Facebook

PEUGEOT complète sa gamme avec une version 100 % électrique de la PEUGEOT 408, après le lancement de la 408 hybride rechargeable en 2022. La nouvelle E-408 conjugue l’allure inattendue d’une silhouette fastback, l’émotion d’une puissance de 157 kW/210 ch et le plaisir de la conduite électrique PEUGEOT, renforcée par l’arrivée du trip planner embarqué avec jusqu’à 471 km d’autonomie.



ALLURE : Avec sa silhouette fastback et sa motorisation 100% électrique, la E-408 représente une offre totalement unique sur le marché.



EMOTION : Le plaisir de la conduite 100% électrique est amplifié par le PEUGEOT i-Cockpit® et le trip planner embarqué



EXCELLENCE : La PEUGEOT E-408 complète la gamme électrique PEUGEOT, la plus large de tous les constructeurs généralistes européens, avec 12 véhicules particuliers et utilitaires



En dévoilant la nouvelle 408 en juin 2022, PEUGEOT a apporté l’Allure d’une silhouette fastback inédite sur le haut du segment C. Inattendue car différente, la 408 se distingue par sa posture féline, ses lignes dynamiques offrant également une position de conduite surélevée, et un design sophistiqué, jusque dans les moindres détails.



Le motopropulseur électrifié, PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8, ont marqué une première étape dans l’électrification de la 408. En début d’année, le 48V HYBRID 136 e-DCS6 a rejoint la gamme 408. La nouvelle E-408 porte cette stratégie électrique à un niveau supérieur avec un groupe motopropulseur zéro émission de 157 kW/210 ch associé à une batterie NMC de 58,2 kWh (utiles).



Le lancement de la E-408 et l’ouverture des commande ce fin novembre, marque la dernière étape qui permet à PEUGEOT de réaffirmer son ambition de dominer le marché électrique européen.



ALLURE : UN DESIGN FASTBACK INATTENDU ET DYNAMIQUE



Le design novateur et inattendu de fastback s’accorde parfaitement avec la modernité de la nouvelle PEUGEOT E-408.



Une plateforme qui permet une électrification totale sans concession sur le style, le dynamisme ou l’habitabilité.



Avec une longueur totale de 4,69 m et une largeur de 1,85 m (rétroviseurs repliés), la E-408 utilise la plateforme multi-énergie E-EMP2 (Efficient Modular Platform) qui se distingue notamment par la longueur de l’empattement, à 2,79 m. Une dimension généreuse qui permet d’installer la batterie dans le soubassement de la voiture, sous le plancher entre les roues, préservant ainsi totalement l’espace de l’habitacle et abaissant le centre de gravité de la E-408 au bénéfice du dynamisme du comportement routier, pour un plaisir de conduite total.



Cette architecture permet d’allier l’élégance dynamique d’un fastback, un comportement routier digne des meilleures berlines et une position de conduite légèrement surélevée qui renforce l’agrément, la sécurité et le confort au quotidien.



Une posture féline



Avec ses voies larges – 1,59 m à l’avant et 1,60 m à l’arrière – la E-408 est solidement ancrée sur la route. Et, bien que surélevé, ce modèle offre un profil élancé et sportif, grâce à une hauteur limitée à 1,49 m qui permet d’optimiser l’aérodynamisme.



Le caractère félin de la E-408 est souligné par le traitement unique et acéré des surfaces de la carrosserie, que l’on remarque particulièrement vers l’arrière au niveau des oreilles de chat, du volet de coffre et sur les ailes, créant des facettes aiguisées destinées à jouer avec la lumière.



Les protections latérales de caisse et de passages de roues se prolongent en un robuste pare-chocs arrière noir qui, en découpant de biais la couleur caisse, accentue le dynamisme de l’arrière. Les grandes jantes Graphite de 19 pouces au design innovant reçoivent des pneus 225-50R19 à très basse résistance au roulement (classe A+).



Une identité moderne



Le traitement couleur caisse de la calandre de la E-408 la « dématérialise » en la fondant dans le volume général du pare-chocs – signe d’un changement générationnel et de l’ère électrifiée de la gamme PEUGEOT.



L’appartenance à la Marque est particulièrement visible au travers du travail effectué sur l’éclairage. A l’avant, la technologie Matrix LED mise en œuvre a permis de dessiner des projecteurs très fins – et très efficaces – qui font le regard de la E-408 : un regard résolument PEUGEOT. La signature lumineuse se prolonge vers le bas avec deux bandes de LED en forme de crocs qui plongent dans le bouclier. A l’arrière, l’identité PEUGEOT prend la forme des emblématiques trois griffes à LED, inclinées pour encore plus de dynamisme.



Cinq couleurs sont disponibles pour la nouvelle PEUGEOT E-408 : Blanc Okénite, Bleu Obsession, Gris Selenium, Rouge Elixir, Noir Perla Nera.



EMOTION : PLUS QUE JAMAIS, LE PLAISIR GENERATEUR DE PROGRÈS



Puissance généreuse, couple immédiat… la conduite 100 % électrique de la E-408 offre un pur plaisir. Celui-ci est encore amplifié par le PEUGEOT i-Cockpit® et un comportement routier dans la grande tradition PEUGEOT.



Une expérience de conduite unique



L’incomparable PEUGEOT i-Cockpit® offre une ergonomie exceptionnelle. Le volant compact décuple le plaisir de conduire en permettant une agilité et une précision de mouvement uniques. Situé à hauteur des yeux juste au-dessus du volant, le combiné digital intègre une dalle numérique 10 pouces en 3D entièrement paramétrable et personnalisable.



Plus que jamais, le plaisir de conduire est inscrit dans les gènes de la nouvelle PEUGEOT E-408, avec une tenue de route exemplaire, un confort de roulage haut de gamme et une parfaite maniabilité en ville, permise par un rayon de braquage entre trottoirs de 11,18 m. Afin d’améliorer le confort vibratoire, la rigidité de caisse est optimisée grâce au collage des éléments de structure.



Les performances participent du plaisir de conduite. La nouvelle E-408 reçoit un moteur électrique synchrone à aimants permanents qui développe 157 kW (210 ch) pour un couple généreux de 345 Nm. Cette motorisation est produite en France, à Trémery, par la joint-venture STELLANTIS-NIDEC. Le réducteur auquel elle est associée est lui fabriqué par STELLANTIS à Valenciennes (France).



La PEUGEOT i-Cockpit® et les services connectés



L’écran central haute définition de 10 pouces permet de piloter le système PEUGEOT i-Connect® Advanced, monté en série sur la E-408, qui offre une navigation connectée TomTom performante et efficace. Pour une lisibilité optimale, l’affichage de la carte se fait sur la totalité de l’écran tactile 10 pouces. Quant à la mise à jour du système, elle est effectuée « over the air », c’est-à-dire directement par la transmission des données via le réseau télécom.



Une navigation efficace avec un trip planner et des solutions optimisées. Le système de navigation intègre une fonction « trip planner » qui planifie les trajets de façon optimale afin de maximiser l’autonomie de la voiture et faciliter la recharge. Pour calculer l’itinéraire idéal, le système prend en compte de nombreuses informations, parmi lesquelles la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l’arrivée, la vitesse, la consommation d’énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé et bien sûr les bornes de recharge disponibles vers la destination.



L’application e-Routes by Free2move Charge est accessible dans le véhicule en connectant un smartphone au système PEUGEOT i-Connect®. Elle permet d’optimiser tous les déplacements en calculant le meilleur itinéraire en fonction des besoins d’autonomie du véhicule, de la localisation des bornes de recharge, des conditions de circulation, de la distance à parcourir, etc.



La fonction mirroring connectant le smartphone au système d’info-divertissement de la voiture se fait sans fil (Apple CarPlay/Android Auto), et il est possible de connecter deux téléphones en Bluetooth en même temps. Quatre prises USB-C complètent le dispositif connecté de la PEUGEOT E-408.



Les i-toggles entièrement configurables disposés sous l’écran central comme un livre ouvert, apportent une esthétique et un niveau de technologie uniques dans le segment. Chacune des 5 i-toggle personnalisables est une touche de raccourci tactile vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, un lancement d’application… paramétré au choix de l’utilisateur. Elles peuvent être personnalisées par chaque conducteur de la E-408, avec jusqu’à 8 profils mémorisables.



Alliée du quotidien pour plus de sécurité et de facilité, la commande « OK PEUGEOT » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l’accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l’info-divertissement et à ChatGPT.



Particulièrement pratique, l’application sur smartphone MyPEUGEOT® permet de :

Lancer ou programmer un pré-conditionnement thermique. Au-delà du confort, cette fonctionnalité permet, lorsque le véhicule est branché, d’optimiser l’autonomie (convergence plus rapide de la consigne de température lors des phases de démarrage en anticipant la mise à température optimale de fonctionnement de la batterie).

Consulter, programmer, lancer ou différer la charge de la batterie.

Activer la séquence lumineuse d’accueil, par exemple pour localiser la voiture dans un parking.



Une atmosphère chaleureuse à l’intérieur de l’habitacle



La nouvelle PEUGEOT E-408 est pensée comme un fastback haut de gamme du segment C. Elle offre de nombreux équipements destinés à vivre pleinement le plaisir du voyage et de la mobilité. A l’intérieur de la nouvelle E-408, l’éclairage d’ambiance à LED (8 couleurs au choix) situé derrière l’écran central diffuse une lumière douce et participe à l’ambiance sophistiquée de l’habitacle. La même lumière se retrouve jusqu’aux panneaux de portes moussés, qui sont habillés soit de tissu, soit d’Alcantara® ou constitués de véritables pièces d’aluminium embouti selon le niveau de finition.



Le confort thermique et acoustique de la nouvelle PEUGEOT E-408 est optimisé par les technologies mises en œuvre pour la conception et la fabrication de ses vitrages :

A l’avant et à l’arrière les vitres ont une épaisseur (3,85 mm) supérieure à la moyenne.

À l’avant, les vitres latérales sont feuilletées (3,96 mm sur GT) pour une meilleure isolation phonique et une sécurité accrue.



Bien sûr, la climatisation participe du confort thermique des occupants. Les buses amenant l’air frais dans l’habitacle sont situées en position haute à l’avant, et les passagers du rang 2 profitent de 2 aérateurs placés à l’arrière de la console centrale.



Afin d’assurer une atmosphère intérieure saine, la nouvelle PEUGEOT E-408 est équipée du système AQS (Air Quality System), qui contrôle en permanence la qualité de l’air entrant dans l’habitacle, et est capable d’activer automatiquement le recyclage de l’air. Sérénité complétée sur le niveau GT par le Clean Cabin, un système de traitement de l’air, avec filtration des gaz polluants et des particules et affichage de la qualité de l’air sur l’écran tactile central.



Le système Hi-Fi Premium FOCAL® de la nouvelle PEUGEOT E-408 est le fruit d’un travail de co-conception de plus de 3 années avec ce spécialiste de l’Audio haut-de-gamme. Complété par le traitement numérique sonore ARKAMYS, le système Hi-Fi Premium FOCAL® est composé de 10 haut-parleurs aux technologies exclusives brevetées :

4 tweeters TNF à dôme inversé en aluminium,

4 woofers/mediums à membrane Polyglass et suspension TMD (Tuned Mass Damper) de 165mm,

1 voie centrale Polyglass,

1 subwoofer ovoïde triple bobine Power Flower™.

Ils sont associés à un nouvel amplificateur 12 voies de 690 W (technologie classe D boostée).



Particulièrement enveloppants, les sièges avant ont obtenu le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken) attribué par une association allemande indépendante d’experts de l’ergonomie et de la santé du dos. Ce label récompense à la fois l’ergonomie et l’amplitude de réglages des sièges avant. Ceux-ci peuvent aussi se doter de réglages électriques 10 voies avec deux mémorisations possibles pour le conducteur, 6 voies pour le passager ainsi que d’un massage pneumatique 8 poches avec 8 programmes différenciés, et du chauffage des assises.



Le design des sièges a été pensé pour mettre en valeur la qualité des matériaux utilisés : tissu chiné, mailles techniques, alcantara, cuir embossé et cuir nappa de couleur sur certains marchés. Sur les déclinaisons GT, ils se parent d’un fil signature de couleur Adamite, qui vient aussi surligner la planche de bord, les panneaux de portes et les pads moussés de la console.



Entre les sièges avant, l’arche de la console centrale se prolonge jusqu’à un emplacement dévolu à la recharge sans fil du téléphone. Ainsi, tout le reste de la console se retrouve entièrement dédié aux rangements et à la praticité, avec un accoudoir, 2 prises USB C (charge/data), 2 porte-gobelets de grand diamètre et jusqu’à 33 litres de rangements divers.



L’espace arrière est particulièrement généreux, grâce à l’empattement long de 2,79 m, qui fait de la nouvelle E-408 la PEUGEOT plus habitable pour les passagers assis à l’arrière : ceux-ci bénéficient de 183 mm d’espace aux genoux. La cave à pieds, espace dédié aux pieds des passagers arrière sous les sièges de rang 1, est conçue pour maximiser la liberté de mouvements ; le dessin des sièges ainsi que l’angle d’assise sont destinés à donner aux passagers l’occasion de profiter au mieux de leur espace pour un confort optimal lors des trajets.



La connectivité n’est pas en reste avec la présence, dès le niveau Allure, de 2 prises USB C de charge, à l’arrière de la console centrale.



La nouvelle PEUGEOT E-408 offre en série une banquette en 2 parties (60/40) équipée d’une trappe à skis. Elle bénéficie, en finition GT, d’un système de rabattement immédiat de ses 2 parties par l’action de deux commandes facilement accessibles depuis les côtés du coffre.



Le volume du coffre à bagages de la nouvelle E-408 est particulièrement généreux avec un volume de 471 dm3. Lorsque les deux dossiers de la banquette sont rabattus, la capacité de chargement atteint 1 545 dm3. Une fois le dossier de la banquette rabattu, il est possible de charger un objet d’une longueur de 1,89 m.



Pour la praticité au quotidien, la zone du coffre est équipée d’une prise 12V située sur la garniture de coffre droite, d’un éclairage à LED, d’un filet et d’un élastique de rangement et de crochets porte-sacs.



EXCELLENCE : UNE QUÊTE PERMANENTE D’EFFICIENCE, DE SECURITE ET DE QUALITE



L’efficience a été au cœur des préoccupations des équipes de PEUGEOT tout au long de la conception et du développement de la E-408.



Conçue pour une transition énergétique sereine



L’aérodynamique de la nouvelle PEUGEOT E-408 (SCx : 0,66) a fait l’objet d’une attentions toutes particulières : boucliers, entrée d’air en face avant, écran sous caisse et bas volet arrière des roues avant. La E-408 reçoit en outre un soubassement spécifique qui forme un fond plat aérodynamique favorisant une faible consommation d’électricité de 17,7 kWh/ 100 km et une autonomie jusqu’à 471 KM (selon les normes WLTP**).



La nouvelle E-408 est dotée d’une batterie haute tension de 58,2 kWh utiles. De technologie NMC 811 – 80 % Nickel, 10 % Manganèse, 10 % Cobalt – elle bénéficie d’une densité énergétique augmentée avec 18 modules embarqués. La nouvelle E-408 offre une autonomie de 471 km en cycle mixte WLTP qui répond aux besoins de la plupart des clients du segment C, qui effectuent en moyenne, 45 km par jour (NCBS FY23 – HY24).



Un freinage régénératif permet une expérience de conduire encore plus agréable.. A l’aide des palettes situées derrière le volant compact, le conducteur peut très simplement activer le freinage régénératif selon 3 niveaux, la palette de gauche augmente la régénération et celle de droite la diminue… Les trois niveaux de régénération sont : régénération Basse (-0,6 m/s²) pour des sensations proches d’un véhicule thermique, Modérée (-1,3 m/s²) pour une décélération accentuée au lâcher de la pédale d’accélérateur, et Augmentée (-2.0 m/s²) pour une décélération maximale au lâcher de la pédale d’accélérateur et donc une régénération maximale. Les deux derniers niveaux allument automatiquement les feux Stop arrière.



Le conducteur peut aussi choisir entre trois modes de conduite, en fonction de ses priorités. Normal est le mode par défaut qui, fixant la puissance à 140 kW (190 ch) et le couple à 300 Nm, offre un équilibre idéal entre dynamisme et autonomie. Le mode Sport (157 kW/210 ch et 345 Nm) est disponible pour des performances maximales, et s’active automatiquement et temporairement lors des « kick down ». Le mode ECO (125 kW/170 ch, 270 Nm) permet de privilégier l’autonomie tout en préservant l’agrément de conduite.



La nouvelle E-408 est équipée en série d’une pompe à chaleur, ainsi que d’un volant et de sièges chauffants qui permettent d’optimiser le confort thermique des passagers tout en préservant l’énergie de la batterie.



Une recharge simple et rapide. Pour la recharge en courant alternatif, la nouvelle E-408 est équipée en série d’un chargeur triphasé de 11 kW. Pour la recharge en courant continu, via des super-chargeurs, la E-408 accepte une puissance jusqu’à 120 kW permettant une recharge de 20 % à 80 % de la batterie en un peu plus de 30 minutes (avec une température de batterie nominale et de retrouver 100 km d’autonomie en près de 10 minutes. Pour optimiser la recharge, le conducteur peut programmer les seuils bas et haut depuis l’écran central de la E-408. Par exemple, de 20% de charge mini jusqu’à 80 % de charge maxi.



Une réponse à chaque besoin.



La PEUGEOT 408 est également disponible en version hybride rechargeable:



PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 : 2 roues motrices / combinaison d’un moteur turbo de 180 ch (132 kW) et d’un moteur électrique de 81 kW couplé à la boîte automatique à 8 rapports e-EAT8 / en cours d’homologation.



La batterie Li-ion des deux versions hybrides rechargeables I’a une capacité de 12,4 kWh. Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles : un chargeur monophasé de 3,7 kW en standard et un chargeur monophasé de 7,4 kW en option.



Les temps de recharge estimés sont les suivants :

A partir d’une Wall Box 7,4 kW (32 A) et avec le chargeur embarqué monophasé 7,4 kW, charge complète en 1 heure 40 minutes.

Sur prise renforcée (14 A) et avec le chargeur embarqué monophasé 3,7 kW, charge complète en 3 heures 55 minutes.

Depuis une prise standard (8A) et avec le chargeur embarqué monophasé (3,7kW), la charge complète prend environ 7 heures 05 minutes.



Une motorisation hybride est également disponible sur la PEUGEOT 408 :



HYBRID 136 e-DCS6 : 2 roues motrices / combinaison d’un moteur turbo de 136 ch (100kW) et d’une batterie 48V couplée à la boîte de vitesses automatique e-DCS6 à 6 rapports.



Ce système PEUGEOT HYBRID 48V, qui se compose d’un moteur essence nouvelle génération de 136 ch couplé à une boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports intégrant un moteur électrique. Grâce à une batterie qui se recharge en roulant, cette technologie offre un couple supplémentaire à bas régime et une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant (5,9 l/100 km en cycle mixte WLTP**). En conduite urbaine, la nouvelle 408 Hybrid 136 e-DCS6 peut fonctionner jusqu’à 50 % du temps en mode 100 % électrique zéro émission.



Une qualité supérieure



La nouvelle PEUGEOT E-408 est positionnée sur le haut du segment C, offrant une ergonomie, une finition et des équipements dignes des catégories supérieures.





*Certains services peuvent nécessiter un abonnement.



** Cycle WLTP en cours d’approbation



Les personnes intéressées trouveront plus de détails techniques sur : www.peugeot.ch